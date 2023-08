"KLOŠAR IZ KUPINOVA, SELJAČINA, NEKA ĆUTI" Zaratili Miki i poznata STARLETA, priznala da su proveli vreme zajedno, sledi HAOS?

Bivša, ali i buduća zadrugarka Slađa Lazić, u javnosti poznatija kao Slađa Poršelina, neprijatno se iznenadila kada je čula na koji način se Miki Đuričić, njen bivši cimer iz šeste sezone "Zadruge", izjasnio o njoj, te je rešila da mu u svom stilu odgovori.

- Miki legenda rijalitija da komentarišem Slađu Lazić? Nemam ni dobro ni loše mišljenje, ne znam kako je dospela na televiziju, hajde makar da je neka riba, kad ono ništa - rekao je Miki sinoć kod Ane Radulović u "Narod pita", što je bilo dovoljno da Slađa raspali rafalnu paljbu.

Slađa izvređala Mikija Đuričića foto: Printscreen

- On legenda rijalitija?! Ne bih baš rekla, pošto ne može u rijalitiju da izdrži ni mesec dana. Jako sam se iznenadila što me je negativno komentarisao, jer mi je u "Zadruzi" tražio sve živo moguće - od koka-kole do žvake, ali dobro... Nije mi u rijalitiju pričao da sam loša riba, pogotovo kada smo išli na "Zadrugoviziju". Preko moje grbače opet hoće da budu na naslovnim stranama, kao i Marko sponzoruša, tako da seljak Miki Đuričić neka gleda u svoje dvorište, a ne u Slađu Lazić, koja je najbrutalnija riba "Zadruge 6", a tek šta će da postane - počela je Slađa, a potom nastavila:

- Jedan klošar iz Kupinova nikada neće moći da postane Slađa Lazić, a bio je u dvadeset rijalitija, pa nije postigao apsolutno ništa, nema ništa. Svi su ljubomorni što sam iz prvog rijalitija postala raketa, a zamislite šta ću tek! Uvek ti muškarci koji nas, najače ribe, mogu da gledaju samo preko ekrana i da rade, da ne kažem sad šta, nas negativno komentarišu. Ako je on rekao da nisam neka riba, hvala mu na tebe. Matori ljudi, bez igde ičega me ne interesuju. Ja njemu da ćutim?! Ja nisam mutava, ja sam neviđena ribetina!

