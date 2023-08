JELENA BEZ MILOSTI UDARILA NA ANU ĆURČIĆ! Otkrila detalje odnosa sa Bulićem "Pomirila se sa Acom a celu noć igra sa Kristijanom"

"TO JE UVREDA ZA PARTNERA"

U emisiji "Narod pita" gostovala je Jelena Golubović i bez dlake na jeziku sa bivšim zadrugarima udarila na Anu Ćurčić.

foto: Printscreen/YouTube

U rubrici "Stigla nam je pošta" pa je voditelj je pročitao komentare bivših Zadrugara.

- Miki kaže: "Rusija će izgubiti rat u Ukrajini ako im je Jelena najbolji student!"

- Jelena zbog čega se vređaš kada te uporede sa Anom Ćurčić? - pitao je Darko.

- Nemamo ista interesovanja i krug ljudi. Odrastala sam u drugom miljeu, ona u podzemlju a ja u kulturnom svetu. Ja nisam prevrtljiva i zamisli da me neka osoba uporedi sa ženom koja posle batina vodi ljubav sa istim tim čovekom -odgovorila je u svom stilu Jelena.

foto: Printscreen

- Rodni da li si ti ostao u kontaktu sa Anom pošto ste na početku bili dobri? -pitao je Darko.

- Ana je ušla i pozdravila me jer možda imamo neki isti fazon. Ja sam bio dobar sa Zvezdanom i on sam nam je rekao da budemo dobri prema njoj. Menjalo mi se mišljenje o njoj i malo se posle udaljila ali lepo smo se slagali i nismo se svađali. Spontano smo se odaljili, imala je dosta problema a ja nisam nametljiv ali sam je pitao par puta kako je. Posle je našla druge ljude, Necu, Zoricu. Iskreno, mislio sam da će se pomiriti sa Zvezdanom. Sada nemamo komunikaciju pa ne mogu mnogo da komentarišem ali prema meni je ostala ista, to je sve - rekao je Rodni.

foto: Printscreen

- Pomirila se sa Acom a juče je celo veče provela na Tiktoku sa Kristijanom koji je po hijerarhiji iznad Ace Bulića. Kako je on svoju veliku ljubav pustio da celo veče "igra" sa Kristijanom i zašto joj ne obezbedi da ne mora to da radi kad je već lošeg zdravlja a ima sredstva. Ona i dalje svoje dragoceno vreme troši na Zvezdana i Kristijana umesto da uživa u ljubavi. Pogotovo noću, to je uvreda za partnera - zaključila je Jelena.

