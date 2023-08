MIKI PRVI PUT NAKON SKANDALA U EMISIJI: Ana Ćurčić zbog njega ispolivala voditeljku, on udario još jače "Kako ga se sad ne plaši?"

Miki Đuričić bio je gost emisije "Narod pita" prvi put nakon što se uključio u istu pre samo nekoliko dana, kada je svojom iskrenošću Anu Ćurčić doveo do ludila.

Tom prilikom bivša zadrugarka je polila voditeljku Anu Radulović sokom i napustila emisiju.

Miki ni ovoga puta nije štedeo reči, te je otvorio dušu i otkrio kompletno mišljenje o njoj i odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

- Dobro veče, pozdrav svima. Miki čestitam ti na prinovi. Nazvala sam jer je Miki dosta realan, međutim prošli put nije bio dovoljno obavešten o dešavanjima između Zvezdana i Ane. Miki, Zvezdan je na početku Anu izvrnuo sa krevetom čim je počela da priča loše o njemu, čak je i pljuvao. Ne treba Ana reći da je on nasilnik kad smo mi to i u rijalitiju videli - započela je gledateljka.

- To se slažem, ali zašto napada Anđelu i priča o propalim planovima. Šta mu zameram on je nju prevario i trebalo je posle da ćuti. Po meni dobro je što se ovo sve desilo u rijalitiju i da se spasila. Možda se malo pogubila jer je bila konfuzna u par navrata. Čemu torta, čemu pismo, čemu žal za svim kad je znala kakav je. Kako ga se sad ne plašiš posle svega? Kako joj napolju to ništa nije smetalo. Kako je pustila decu da živi sa tim čovekom pod istim krovom - rekao je Miki.

- Ja mislim da je pravu stvar uradila time što je ušla. Nasilnici to nikada ne rade pred nekim ja znam iz svog života - rekla je gledateljka.

- Zašto Ana ne želi da odgovara u emisiji na pitanja koja se njoj ne dopadaju? -pitala je Ana.

I ja se pitam - rekla je gledateljka.

- Ja mislim da njoj to ništa nije smetalo šta sad navodi. Mene bi moja supruga ostavila odmah da sam radio stvari koje Zvezdan, mislim na kriminal. Ana nije primitivna, pa je nelogično da nije mogla da se oslobodi dok je bio na robiji četiri godine. Ona je imala planove sa njim, a znala je kakav je još žali i napada Anđelu što ga je preotela - rekao je Miki i nastavio:

- Ako vam se desi da vas muž ili žena prevari, vi priđite toj trećoj osobi i častite je jer vas je spasila. Kerić je rekao da bi voleo da ima devojku kao Anđela, a ona ga je toliko oplela samo zbog toga da bi se na kraju smuvala sa 20 godina starijim dečkom. Držala je nivo i glumila Lejdi Dijanu da bi se ispostavilo da je ona sve ovo iz Zadruge 6. Ja sam u prošloj sezoni sa Metejom video koliki je manijak. Moralisala je svim živima, a na kraju šta je uradila, rasturila brak, otela tuđeg muža. Ona je jedno veliko razočaranje, ne zbog javnog se**a nego zbog lažnog predstavljanja - završio je Miki.

