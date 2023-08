"KRIMINALCI HOĆE DA ME UBIJU" Aleks Nikolić prijavila Anu Ćurčić policiji, a nije samo nju?! Evo kakve preteće poruke dobija

Starleta Aleksandra Nikolić želi po svaku cenu da Anu Ćurčić smesti u zatvor. naime, ona je protekle nedelje navodno prijavila Anu, ali i nekoliko NN lica za ugrožavanje bezbednosti.

Aleksandra navidno ima dokaze, kojima bi mogla da Anu smesti u zatvor, jer joj u njeno ime prete smrću.

- Od famozne emisije gde je zvala policiju uživo, njen inboks na društvenim mrežama je pun strašnih pretnji. Čak i onih smrću. Aleks se jako plaši za svoju bezbednost. Ona je i ono veče zvala policiju i nije znala šta će da radi, jako se plaši. Nema leđa, a pretnje su zaista strašne. zbog svega toga ona je Odeljenju za visoko tehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije podnela prijavu i to protiv NN lica sa sve dokazima i pretnjama i skronšotovima sa društvenih mreža, ali i protiv Ane Ćurčić. Ne želi da razmišlja. Eto, videla je da su mnogi zanemarivali pretnje da su zaista loše prošli.

- Ona prosto ne može da veruje da se rijaliti i dalje nije završio. Ona je pobedila i šta sad? Svako ima pravo da se ljuti, ali niko nema pravo da joj preti. Mogu da je vređaju i to je ok, i to je sloboda govora, ali da nekome udarate na život, e pa to stvarno nema smisla, to neće proći nekažnjeno - otkriva izvor za Skandal. - Ona je očajna, plakala je dva dana, rekla mi je: "Kriminalni hoće da me ubiju. Ona se ne oseća bezbedno u Beogradu".

