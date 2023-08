POMIRILI SE DALILA I CAR?! Nakon spekulacija oglasila se Dragojevićka i udarila provokaciju "VOLJENA GREŠKO, MA ŠTA MI TEŠKO..."

U domaćim medijima je kao bomba odjeknula vest da je bivši zadrugar Filip Car raskinuo veridbu sa Aleksandrom Nikolić i da više nisu zajedno.

Na društvenim mrežama mnogi komentarišu ovaj njihov potez kao marketinški trik, dok neki smatraju da se Filip Car pomirio sa bivšom devojkom Dalilom Dragojević, sa kojom je imao turbulentnu vezu u "Zadruzi 5", i koja se zbog ljubavi sa njim razvela od tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića.

Međutim, jedna prepiska koja je objavljena na Instagramu je posebno privukla pažnju, a u njoj piše sledeće:

– Istina je da su Dalila i Car ponovo u vezi. On nikada nije voleo Aleks. Njegove stranice su to prve saznale i podelile srećnu vest sa nama. To se još krije od javnosti, pa bih te zamolila da obrišeš stori, dok oni to javno ne ozvaniče – glasi poruka, koju je jedna Instagram stranica objavila i zbog koje mreže sada gore.

Osim toga, dodatne spekulacije pokrenula je i Dalilina objava na storiju na Instagarmu, za koju fanovi misle da je upravo posvećena Filipu Caru:

Voljena greško, ma što mi teško da te ponovim?!" - napisala je Dalila u svojoj objavi, a mnogi smatraju da je mislila na Filipa, obzirom da je nakon raskida veze sa njim pričala da joj je on bio najveća greška u životu.

