ISCURILO KOLIKO DALILA DRAGOJEVIĆ ZGRNE NOVCA NA TIKTOKU! Suma će vas ODUVATI, ovoliko prosečna osoba ne može godinama da ZARADI

Pobednica rijalitija "Parovi" i drugoplasirana učesnica "Zadruge", Dalila Dragojević, više nije zaposlena na televiziji.

O ovoj velikoj promeni obavestila je svoje fanove putem Instagrama, kada je napisala:

- Obaveštavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena na televiziji. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezanog za Tiktok, kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju, ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog toga. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisala je Dragojevićka.

Zarada Dalile Dragojević foto: Printskrin/Instagram

Poznato je da Dalila već duže vreme svakodnevno vodi lajvove i mečeve na popularnoj društvenoj mreži TikTok, od čega dobro zarađuje.

Nagađalo se da mesečno zaradi desetine hiljada evra, a na nedeljnom nivou izađe sa preko 10.000 evra.

Rijaliti zvezda, koja je tokom višegodišnjeg učešća u rijalitijima stekla na hiljade fanova, drži lajv ponekad i do 20 sati, kako bi imala visoki skor na mreži.

Zbog toga pričaju da zarađuje više nego brojne poznate ličnosti u Srbiji.

Zarada Dalile Dragojević foto: Nemanja Nikolić

Bivša zadrugarka je navodno "poludela" kada se ta informacija pojavila u javnosti i žestoko napala poznatog tiktokera, koji na svom profilu redovno predstavlja regionalne rekordere u zaradi, ali i objašnjava na koji način se stiče novac na pomenutoj platformi.

On je tako u jednom od svojih lajvova istakao da se Dalila na kraju jedne nedelje popela na treće mesto po zaradi od 10.000 evra.

- Dalila se žalila da sam drukara što pričam koliko je zaradila para od Tiktoka. Čujem da je nešto pretila, vređala. Ona se boji naroda da će joj manje giftati (slati poklone, prim. aut.). Zato su te i kaznili. Dalila, izgiftaj svoj novac pa ću te onda staviti koliko si izgiftala novca. Dok tuđi giftaš, nema od toga ništa - poručio je ovaj tiktoker.

Zarada Dalile Dragojević foto: Printscreen

Kurir / Telegraf

Bonus video:

10:31 STARS-EP104