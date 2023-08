"POSLE ANE, DOSTA GODINA JE PROŠLO DOK SAM NAŠAO MARIJU" Ovo je nova Rastina devojka koju je godinama krio od očiju javnosti! FOTO

Stefan Đurić Rasta uživa u emotivnoj vezi sa Marijom Balaban sa kojom je uplovio u emotivni odnos tokom izdržavanja kazne kućnog pritvora.

Reper je sada prvi put pričao o izabranici, a tom prilikom je otkrio da su 8. avgusta obeležili drugu godišnjicu veze.

- Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu reč "godišnjica", jer mi to zvuči jako obeležavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj "molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mesto, da je umro neko, prekrsti se i to". Ja stvarno posle Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod mrzim i da budem u fazonu "to ne valja, to nije u redu". Ja sam ostavljao uvek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan - rekao je Rasta za Telegraf.rs.

Na pitanje po čemu je ona drugačija i čime ga je osvojila, iskreno je priznao:

- Marija je neko ko je iz porodice koja može da ima sve u životu i da ima milione. Ja sam nju zavoleo jer je to jedno skromno dete i neko ko zaista ceni život i svaki dan u životu i nije zavisna od novca, od materijalnog. U mom svetu, u kom sam ja, to se jako retko nalazi. Jako je retko naći bilo koga ko je u tom fazonu i to mi je nešto što je prvenstveno zapalo za oko. U početku, ja sam bio, onako, nedostižan za nju. Ja sam u Krašićima tek posle godinu dana uopšte uspeo da dođem u kontakt sa njom. Bukvalno, godinu dana sam je osvajao. I taj momenat kada je ona shvatila da je to - to, ona je mene zvala na kraju i to je zaista bilo to. Stvarno sam srećan. Ja nisam pre toga imao neke ribe, niti se nešto viđao, niti pravio neke farse. Verovao sam da će doći momenat kada će se pojaviti neko ko je ispravan i to se na kraju i desilo - rekao je on.

