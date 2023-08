"ZVALA ME JE I OTVORENO PRETILA" Milena o sramnom ponašanju bivše kume i polivanju voditeljke, "krstila" je i dala NOVI NADIMAK!

Ana Ćurčić prethodne večeri napravila je skandal u emisiji uživo kada je izrevoltirana zbog poziva Mikija Đuričića ispolivala voditeljku Anu Radulović sokom.

foto: Printscreen

Tokom programa je u više navrata spominjala svoju bivšu prijateljicu i kumu, Milenu Kačavendu za koju sada kaže da joj nikada i nije bila kuma, pretila da će je uništiti kada uđe u Elitu.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Kurir je stupio u kontakt sa Milenom Kačavendom koja je kada su se slegli utisci prokomentarisala sramno ponašanje bivše prijateljice i otkrila da je Ana ipak pokušala da stupi u kontakt sa njom iako je to oštro demantovala u emisiji.

- Prekjuče me je zvala i otvoreno mi je pretila. Rekla je da će nakon mog ulaska početi rat protiv mene, iako ne znam zašto to ne uradi odmah dok mogu da odgovorim, toliko o njenoj hraboristi. Noćas je u emisiji sa sve svojim adminom za kojeg je rekla da ga ne poznaje i da nema nikakav uticaj na nju iznela raznorazne pretnje, da će me raskrinkati, da će pustiti moje glasovne poruke... Tako da sam odlučila više da ne ćutim iako nisam prvobitno želela da je raskrinkavam u Eliti, ona me je prosto naterala. Braniću se onako kako ja znam, a angažovala sam i advokate, tako da nikakav problem - rekla je Milena.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Kačavenda je progovorila i o polivanju voditeljke koja je isključivo radila svoj posao o postavljala pitanja gledalaca i publike.

- Ono je nedopustivo, dokaz da ne poštuje nikoga. Sramota! I ja sam bila dobra dok sam trebala a sad sam dugme, ali ću spremno dočekati sve od "Ane Kur*ić" i "Ace Kulića". Ja ovaj rat nisam započela prva, samo sam branila ženu koja je bila žrtva nasilja i moj prijatelj - izjavila je Milena za Kurir.

Kurir.rs

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC