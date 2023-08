SAD TVRDI DA GA ŽENA NIJE PRIJAVILA POLICIJI! Otac jutjuberki otkrio ISTINU o nasilju: Sve je napravio njen MUŽ, prebijena je...

Nakon što je u javnosti danas objavljeno da je Zorana Đorđevića, oca jutjuberki Anđele i Nađe, koje su ga napustile, sada napustila i prijavila policiji i nova partnerka Milica koja je trudna s njim, oglasio se i on.

Kako kaže, nije žena ta koja ga je prijavila momcima u plavom, već njen muž.

On je snimio video koji je objavio na Instagramu i otkrio šta se sve dogodilo.

- Mene Milica nije prijavila policiji. Mi smo bili šokirani kada smo gledali film i upala je policija u stan. Policiju je najverovatnije zvao njen muž u saradnji sa njenom majkom, bratom i sestrom. Policija je dobila prijavu, uzeli su izjavu dece, mene i Milice i otišla. I rekli su da nikako ne odlazi sa njim za Berlin - kaže on, ali otkriva da ih Milica nije poslušala.

1 / 11 Foto: Printscreen/tiktok/zoks95

- Ja nikada ne gledam nečiji telefon, ali sam video da je ona kucala njemu poruku: "Čim policija ode, sačekaj me, ja dolazim". Milica je u međuvremenu prebijena, izbačena, to je ono što je ona meni napisala. Ja ne znam šta je istina, moguće je da me je ona sve ovo lagala. Milica je insisitirala da se vrati. Međutim, kada prođu ova vrata, nema više. Izgleda da su joj oduzeli decu, da se deca nalaze kod njenog muža - otkrio je on.

kurir.rs/alo