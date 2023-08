SNIMAK HAPŠENJA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! Oborili ga na pod i stavili lisice, ovako je tada PAO (VIDEO)

Kristijan Golubović tokom svog boravka u rijaliti programima bio je prepun priča o kriminalu i robiji, kao i o policiji, narkoticima i navodnom "nameštanju hapšenja". Domaći mediji su pre 12 godina preneli vest da je ovaj žestok momak uhapšen navodno zbog posedovanja narkotika,

Tada su podelili i snimak na kom se vidi kako inspektori obaraju Kristijana na zemlju ispred crkve Svetog Marka. Inspektori su Goluboviću i njegovim prijateljima stavili lisice, a zatim odveli u policijsku stanicu.

- Prema podacima koje je policija saopštila, Kristijan Golubović, njegova majka, Milanka Golubović, i drugi, uhapšeni su pod sumnjom da su trgovali drogom, kao i zbog držanja, nošenja i prometa oružija i eksplozivnih materija. Golubović je, kako se navodi, organizovao kriminalu grupu koja je na relaciji Novi Pazar-Beograd raznosila drogu. S.I. je preko M.F. jednom nedeljno slao heroin i paracetamol, koji bi u Beogradu preuzimali U.V. i A.K., a drogu bi prepakivali u manje paketiće u stanu Golubovićeve majke. Te paketiće je Kristijan predavao F.S. radi dalje prodaje. D.S. je uhapšen 13. januara kada je kod njega pronađeno 8 grama heroina, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana. Precizirano je da su Golubović, U.V. i M.F. kod koga je pronađeno 25 grama heroina, uhapšeni nakon primopredaje ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, a da je S.I. uhapšen i Novom Pazaru. Milanka Golubović i A.K. uhapšene su u iznajmljenom stanu, koji je koristila Golubovićeva majka i da je prilikom pretresa pronađeno 100 grama heroina, 100 grama paracetamola i jedan pištolj marke bereta. Specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da se još uvek razmatra da li će Golubović i njegoav grupa biti optuženi za organizovani kriminal - prenosili su pre 12 godina domaći mediji.

Kada je Kristijan Golubović učestvovao u rijaliti progaramu "Farma" otkrio je detalje ovog hapšenja. Na Jutjubu postoji video gde Kristijan detaljno objašnjava kako su ga uhapsili, jer je navodno pronađena droga u crkvi Svetog Marka, koju je neka devojka prenela u brushalteru 17 kilometara do njegove majke Maje.

U tom trenutku, kada je njegova majka, na pragu uzela taj "paketić" od pomenute devojke, koja je rekla da ju je Golubović poslao, upalile su se, kako Kristijan kaže, rotacije i ispostavilo se da su to inspektori.

- Kažu Kristijan narko diler, prodaje heroin u crkvi, u posredstvu maloletnika. A heroin 30 kilometara na volšeban način kod moje majke u kući, kako? Zvoni devojčica na vrata i kaže: "Dobar dan, vi ste Kristijanova majka, rekao mi je da vam dam ovo". Moja keva uzima i milicija kaže šta vam je ovo, to je američki sistem. Po kom osnovu se moja majka, 17 kilometara od crkve Svetog Marka, hapsi sa nekim paketom u stanu. Žena ne zna dete koje je ušlo u stan, da se ogreje i donela paket. Ona jedina kaže: "Kristijan Golubović mi je rekao u crkvi da uzmem heroin, da stavim u brushalter i da odem 17 kilometara kod njegove majke da ga predam", a Kristijan na tom istom mestu sa drugom pali sveću u crkvi - rekao je Golubović, a zatim nastavio:

- 48 minuta sam uhapšen i sedim na zadnjem sedištu u mom džipu. Teatar policijski je prestao: "Lezi dole", hoće čovek da puca u strahu. Ne osećam se krivim, nemam potrebe za nasilnom reakcijom. Hajde da ti legnem dole, da ti bude satisfakcija da ti hapsiš Kristijana. Moj školski drug je za volanom džipa i još jedan inspektor i ovaj izađe napolje i ne znaju šta da rade sa mnom, uhapšen, a nemam ništa. Taj dečko što je bio sa mnom je došao da mi drži teretanu u Beogradu. Mi smo obišli pet teretana to jutro, otišli u crkvu Svetog Marka da zapalimo sveće. Majka me pita hoću li da dođem da ona može da ide u Nemačku, već se spakovala. Otvorila vrata i očekuje da vidi sina, a vidi ovolicno narkomanče koje kaže: "Ja sam maloletna, ja ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, on mi je rekao da drogu donesem njegovoj majci". A šta da radi moja majka sa drogom? Da je prepakuje u manje paketiće i prodaje u kaputu i koferima? Karta kupljena za ovo (Nemačku), a moja mama u zatvoru - objašnjavao je Kristijan.

