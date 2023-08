NECA OTIŠAO PRVI PUT NA MORE! Pomislio da je starleta, pa nastale HIT FOTKE, pozirao u plićaku, rukama mazio GRUDI

Nenad Neca Lazić, bivši učesnik "Zadruge", otišao je na svoje prvo letovanje u Crnu Goru, a utiske je podelio sa pratiocima na Instagramu.

Ne krije da je srećan i ushićen jer će mu se uskoro pridružiti brat i majka, a pohvalio se da je ovo putovanje samom sebi priuštio.

Evo i mene prvi put na moru. Veoma sam srećan. Ovo more sam sam sebi priuštio. Uskoro će mi se pridružiti i mama i Peca, pa ćemo zajedno uživati. Mnogi su me osporavali. Ponekad čujem i dalje glasove, ali iza sebe. Dok ljudi govore:“Evo ga Neca iz Zadruge”, ja sedim na peškiru i gledam talase i srećno zamišljam i smišljam šta dalje . Molim se Bogu da moji budu srećni, a talasi kao da odgovaraju potvrdno da će sve biti u redu. A sad za kraj, opalite taj lajk, jeste da nisam starleta da se slikam go kao one, ili neki nabildani lik, ali sam veoma srećan - napisao je Neca.

Iako se pohvalio da se ne slika go poput "napucanih likova" i starleta, posle samo nekoliko minuta pogazio je svoje reči i uradio isto.

E, sad sam ja ona likuša iz Zadruge koja misli da ako ode i natrći se na plaži u Budvi da je ono, kao, bitna riba - napisao je Neca.

Kurir / Pink

