BUBAMARA NAGOVORILA FUTU DA UGASI JUTJUB KANAL KARLEUŠI! Dara smestila bivšoj drugarici zbog pokojnog Laće: Ona je SMRAD OD ŽENE!

Dara Bubamara je glavni krivac što je Aleksandar Futa Radulović prijavio Jutjub kanal Jelene Karleuše zbog navodne zloupotrebe autorskih prava, pa je zbog toga i ugašen samo nekoliko dana pred objavljivanje njenog novog albuma "Alfa".

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog Dari, ona je s Futom u stalnom kontaktu i nakon smrti njegovog sina Milana Laće Radulovića, čiju je smrt jako teško podnela. Kad je u jeku afere "Koka roka" Jelena javno otkrila da je pokojni Laća zloupotrebljavao opijate, kao i da je dvaput prodavao tekstove koje mu je ona već platila, a od kojih je jedan završio i kod Dare, Novosađanka je odmah o tome obavestila i Futu.

Očekivano, on je ovo teško podneo, pa je rešio da se osveti Karleuši, iako je ona tokom cele karijere sarađivala s njegovom pokojnom suprugom Marinom Tucaković.

foto: Nemanja Nikolić

- Dari je teško pala iznenadna Laćina smrt. Kad je pozvala Futu da ga obavesti šta je Karleuša pisala, rekla mu je i da je pre smrti JK slala Laći poruke da će se sam overiti i pre nego što ga ona tuži zbog kršenja ugovora. U tom razgovoru ju je nazvala "smradom od žene" i odmah mu je predložila da Jeleni zabrani da izda Laćine pesme koje je on radio za njen novi album - priča naš sagovornik i dodaje kako je Futa reagovao na sve što mu je Bubamara ispričala.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Instagram

- Futa je pobesneo kad je čuo sve što mu je Dara ispričala. Bio je van sebe. Nikad u takvom stanju nije bio. Odmah je prihvatio Darin predlog da ne dozvoli da se Laćine pesme objave na Jeleninom novom albumu, na šta je imao pravo jer je on njegov jedini naslednik. Angažovao je i advokate, pa je ubrzo nakon toga Jelenin Jutjub kanal ugašen, odnosno na njega je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava koje ima njegova pokojna supruga na Jelenine pesme. Konkretno, kanal je tri puta prijavljen, što je značilo njegovo automatsko gašenje. Eto, to je bila njegova osveta Jeleni, i to pred jedan od najvažnijih momenata u njenoj karijeri. A svemu je kumovala Dara - završava naš izvor.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Derivšagić

Pozvali smo i Daru i Futu za komentar, ali oni nam se nisu javljali na pozive.

Podsetimo, Jelena se odmah nakon gašenja Jutjub kanala oglasila za medije i istakla da je razočarana onim kroz šta prolazi s Marininim suprugom.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

- Moj Jutjub kanal će, naravno, uskoro biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira, ali to mu neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo, pohlepno lice. Njim se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je to ispod časti - rekla je JK za domaće medije, dok je njen PR na temu Laćine pesme poručio:

- Mnogo pitanja na temu pesme "Runde", to se zahvalite Futi - aludirajući na to kako zbog Futinih poteza ona neće dobiti svoje mesto na albumu "Alfa".

foto: Kurir

