"PRE ĆU SE UBITI NEGO DA TI DAM I EVRO" Lukas brutalno odgovorio Futi: Ljudski otpadu, dao sam ti 250.000 €, NEĆEŠ ME REKETIRATI

Pevač Aca Lukas odgovorio je Aleksandru Futi Raduloviću koji ga je javno prozvao da mu duguje novac i da je pevača sudski dobio. Kako je Futa rekao, sad je sve na izvršiteljima.

- Nažalost, ovo što ćete od mene sada čuti, estrada uglavnom zna samo ćuti i neretko trpi napade sofiscitiranog prevaranta, koji je jedino imao sreću što je pored sebe imao suprugu pokojnu Marinu Tucaković, koja je na njegove muzičke obrade savršeno dobro umela da lepi odgovarajuće tekstove, neretko i tekstove kupljene za bagatelu, a onda su to sve umotano u “brend Marina i Futa” to prodavali basnoslovno - rekao je Aca Lukas pa nastavio:

- E pošto moram da objasnim to precizno i taksativno moram biti opširan i da počnem iz početka! Dakle, iz onog vremena devedesetih godina, kada kod nas nije bilo regulisano naplaćivanje tantijema od autorstva i ostalih stvari, dvojac “M and F” je svima kojima su radili albume bez razlike naplaćivao od sto hiljada pa nagore albume. Samo jedan moj album, ja sam svedok, jer sam bio prisutan, jedna po karakteru i ljubavi za novcem "sli*a" persona po imenu Saša Popović, na ruke i na moje oči platio Futi 250.000 evra za moj album koji je posle izdao Grand! Ni sa strane Fute, a ni sa strane Granda ja, Aca Lukas, nisam nikada video jednog evra od svih ovih transtakcija - otkrio je Lukas.

- Svi pevači su tada imali dogovor da ovom prevarantskon dvojcu plaćaju keš za album, a da posle toga njih dvoje nemaju ništa sa pravima i naplaćivanjem tantijema jer su plaćeni fiksno i u kešu. E to je bio dogovor naivnih ljudi (pevač) i ozbiljnih prevaranata (Marine i Fute), a stvarnost je nešto drugo. Autorska dela, odnosno intelektualna svojina se ne može prebacivati na ličnost, tako da su "M i F" zaboravili na tadašnje dogovore i počeli da zagorčavaju život jednom po jednom pevaču s kojima su sarađivali! Njihovu ljubav prema novcu, njihova večita glad za parama, njihovo nikad dosta, svi mi dobro znamo kako je izgledalo kada su neretko puta krali već ukradeno jedan od drugoga. Pa se nekoliko puta čekalo da se snimanje nastavi kada se dvojac pomiri - napisao je dalje Aca Lukas, pa otkrio koje tužbe je izgubio.

- Svašta sam u životu video, ali toliku količinu nemorala, beskrupuloznosti, laži i gladi za novcem nisam nigde video kao u porodici Radulović -Tucaković! Kada je moj slučaj u pitanju, a vidim da me je ovaj ljudski otpad i ološ, pomenuo, moram da kazem da - da, juri me on, zajedno sa lešinarima (izvršiteljima) i hoće da mi uzme ako može i zadnje parče hleba iz usta, jer ima presudu koja je, nažalost, zbog moje naivnosti i neodgovornosti i donesena. On je mene tužio za album koji nikada nije ni snimljen i turneju koju je on trebalo da radi, koja nije nikada održana i to njegovom krivicom. Ja sam za tužbu, nažalost, saznao onog dana kada sam saznao i za presudu. Ja nisam video pozive za suđenja i te se nisam pojavio na sudu i presuda je automatski izrečena da je ovaj prevarant mene dobio na sudu. Ja sam, kada sam sve ovo saznao, bio u stanju šoka. Nisam mogao da verujem da je čovek u stanju da uzima nešto od nekoga na takav način, a dobro zna da mu ovaj to nije dužan! E vidite, ovaj dvojac je i to bio u stanju. Desetina pevača je sada na sudu sa ovim ljigavcem od čoveka. Ništa lepo nemam za reći ni o njemu, ni o pokojnoj mu supruzi, nek joj je laka zemlja i svi mi znamo kako su i na koji način oni zaslužili da ih iko sada kuje u zvezde, a da su bili takve ljudske mizerije kakve se retko sreću. Pogotovo ovaj oboleli gitarista i kradljivac pesama, koji se hvali da je on nekoga stvorio. Nikoga ti, jadniče, nisi stvorio, i ni na koga ti nemaš pravo da polažeš bilo kakva prava, a najmanje moralna! Za ovo za šta sada tražiš pare od umetnika i pevača si u poslednje tri-četiri decenije uzeo milione a sada hoćeš opet za to isto da uzmeš od ljudi koje si jednom već oladio za pare. Ako se sećaš?! Pošto meni lično hoćeš da bez prava ikakvog uzmeš egzistenciju, mojoj deci hleb iz usta, što ti ne bi smetalo da nas sve vidiš na smetlištu, samo da tvoja oronula g*zica nastavi tradiciju i puni se što više parama. Onaj gore gleda pa nije ni čudo što je samo tvoja guzica i ostala! Onaj gore izgleda ima bolje aršine i presude od ovih dole! A ja ti sada javno kažem, pre ću se ubiti nego što ćeš ti, g**** jedno, od mene uzeti ijedan evro koji ti ne pripada! Ja ću se makar do kraja života snalaziti kako znam i to sam spreman da uradim po cenu da više ne pevam niti bilo šta da radim! Ali ti me nećeš reketirati! To da ti bude jasno, gospodine Raduloviću, najveći ljudski otpadu koji hoda ovom zemljom - završio je Lukas.

