"TEŽE OD ROBIJE I POKUŠAJA UBISTVA PAO MI JE RAZVOD OD SONJE" Sve o čemu nikada nije govorio javno, Lukas ostaivio srce na dlanu!

Acu Lukasa obožavaju ga od Vardara do Triglava. Njegove pesme će se retko čuti u hrvatskom etru, a suproitno tome, Hrvati sve tekstove znaju od reči do reči.

foto: Damir Dervišagić

Muzičar koji je uhvaćen u akciji Sablja nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića i robijao pola godine, lečio se od kokaina, te je upucan ispred vlastite zgrade, ali nakon svih životnih trauma stoji čvrsto na zemlji.

foto: Nenad Kostić

Aca Lukas prvi put je progovorio o odnosu sa Severinom nakon što ju je prozvao zbog izjava o Srebrenici, otkrivo da mu je Dino Dvornik bio veliki prijatelj, zašto ga je potresao krvavi pir 'dečaka ubice', ali i šta misli o Cecinom nastupu u Zagrebu.

- Odavno već dolazim u Split, imam tu puno prijatelja, Dalmatinci su temperamentni ljudi, baš po mom ukusu - rekao je pevač.

U Splitu je imao nastup na luksuznoj jahti samo za odabrane, a koncert je u noći s utorka na sredu trajao nekoliko sati. Već sutradan pevač je krenuo dalje, jer ga ovog leta svaku noć čekaju nastupi širom regiona.

Kako uspevate održavati takav ritam, jeste li umorni?

- Svake godine kažem kako ću smanjiti, a onda samo povećam, navikao sam, to mi je u krvi. Kad siđem sa bine najveća sam lenčuga na svetu - smeje se Aca koji je muzičku karijeru počeo još tamo krajem 80-ih godina sa grupom Viktorija.

- Radili smo velike turneje po celoj Jugoslaviji, bio sam i veliki prijatelj sa Dinom Dvornikom, puno smo se družili, često je znao prespavati kod mene u Beogradu. To je jedan od najinteligentnijih ljudi koje sam poznavao i ne verujem da će se u barem sledećih 50 godina roditi takav muzičar. Upoznali smo se sasvim slučajno, jedne je noći došao na moj splav sa Viktorijom koja mi je tada rekla: 'Mali ti ćeš svirati u mom bendu'.

- To vreme stare Jugoslavije bilo je vreme grupnih koncerata, nastupali smo sa Prljavim kazalištem, Parnim Valjkom, Leb i Sol, Ekatarinom Velikom. Tada sam isto pevao u Hrvatskoj, nakon čega je došao onaj nesretni rat, ali evo ja sam ponovno tu, ljudi me vole - kaže Aca.

Šta mislite, zbog čega je to tako?

- Pa ja vam imam jednu teoriju. Zašto što sam ja - ja. Imam stav da mogu svojim obrazom otići na bilo koji deo zemaljske kugle i da je drugačije ne bih išao. Idem čistog obraza bilo gde, za razliku od nekih mojih kolega koji dođu pevati kod vas, a ne bi trebali. Oni su navikli doći i reći vam nešto što bi voleli čuti. Meni je to ljigavo! Uvek pričam iskreno, iz duše, ono što mislim. Nekome će se to svideti, nekome neće. Zna se ko sam, šta sam, cenim svakoga.

Cenite i hrvatske branitelje kako ste mi nedavno rekli, nakon što su želeli zabraniti vaš nastup na Barbarincu.

- Naravno! Poštujem hrvatske branitelje i sve ono što su napisali oko svojih osećaja. O njima jedino ne mogu raspravljati o tome da li moja muzika prikladna za ovo vaše područje, kako su napisali, jer oni su hrvatski branitelji, nisu muzičari. Tako vam je isto i sa puštanjem pesama na radiju. Neko je umislio da je ovo što pevam folk što je vrlo diskutabilno. Ko me ne pušta i gde sam zabranjen, njegov problem, u redu. Međutim, malo njih zna da sam završio nižu i srednju muzičku školu, sviram šest instrumenata… Prema tome sam potkovaniji od svih tih radijskih muzičra i urednika - ističe Lukas i dodaje kako sve što radi čini svesno, te da nema potrebu nikome ništa da objašnjava.

foto: Ana Paunković

- Puno sam puta imao problema, pogotovo u srpskim medijima. Primer, kad sam rekao da navijam za Hrvatsku na utakmici protiv Engleske. Ti su momci moji prijatelji, često im pevam, znam pola vaše reprezentacije. Nije mi se svidela euforija koja je tada vladala u Srbiji gde je 90 posto njih navijalo da pobedi Engleska koja je bombardovala Srbiju 1999. Navijali bi oni i za bilo koga drugoga, ovde se spletom okolnosti našla Engleska. Nemam mržnju ni prema kome, to ti je moj prijatelju opterećenje, isto kao i ljubav. Nisam nikad nikoga mrzeo radi nacionalnosti nego zato što je go*no, brate!

Našli ste se na udaru i kad ste nosili hrvatski dres na nastupu u Beču dok je trajalo Svetsko prvenstvo.

- Srbija se tada nije plasirala, meni je bilo logično da navijam za Hrvatsku. Na koncertu su bili i momci iz Hrvatske kojima sam čestitao na pobedi i u jednom trenutku rekao dečku da mi baci dres. Sutra bih to isto napravio! Nije mi niko dodao dres, sam sam ga tražio! Verujem da bi neki moje kolege iz Hrvatske to isto uradile. Pa ljudi, mi pričamo isti jezik!

Čini se da ste jugonostalgičar?

- Nisam, nisam (smeh). Granice mi nisu prepreka, ljudi su mi isti kao što su bili i pre. Jedino je sad pitanje ekonomije koliko smo razdvojeni, ali hvala Bogu prestalo je svo ono sranje… Nemam što biti jugonostalgičar, i dalje imam Jugoslaviju celu, praktično na dlanu... - govori Aca koji je otkrio u kakvom je odnosu sa Severinom sa kojom je trebao da snimi duet, a koju je prošle godine kritikovao u jednoj TV emisiji zbog njenih izjava kako su Srbi u Srebrenici počinili genocid.

foto: Kurir televizija

- Nismo se mi ni posvađali. Taj smo duet snimali odvojeno, ona u Zagrebu, ja u Beogradu. To što ta pesma neće izaći ima veze samo sa time što se ne poklapa sa izlaskom njenog albuma i mojom željom kada da izbaci taj duet. Ne možemo se oko toga dogovoriti. Što se tiče moje reakcije sad ću vam reći. Ne volim kad neto radi nešto što nije njegov posao. Dao sam joj do znanja da ne treba priča o tome ako smo već trebali da radimo duet. Dolaziš u Srbiju, svakako će te ljudi prihvatiti.

Šta mislite o Cecinim koncertima u Zagrebu?

Ne kažem da ona treba misliti drugačije. Pa Ceca može sigurno imati koncert u Zagrebu da želi, ali je li to prikladno? Može staviti osiguranje, bilo bi tu ljudi, vole je Hrvati, to svi znamo. Ali daj stani malo sama sa sobom i razmisli je li u redu da ti ideš tamo? Recimo, Oliver Dragojević je za mene Bog Bogova, to je najveći umetnik na ovim prostorima i jedan od najdoslednijih ljudi koje sam poznavao. Mi smo goreli od toga da dođe pevati kod nas, čovek je mogao milione uzeti, ali je ostao dosledan sebi. Doslednost! E to ti je bitno! Od nekoga ko nije dosledan mi se povraća. Meni ne smeta niko ko nastupa u Beogradu. Iskreno, ne bi mi smetao ni Tompson! To je njegov izbor i izbor onoga ko bi došao da ga sluša - rekao je pevač.

Voli slušate hrvatske izvođače, Tony Cetinski mu je dobar prijatelj.

- Njega stvarno obožavam. Od pevačica volim Vanu i Rozgu. Jelena je uvek nasmejana, ima dobre pesme i karijeru. Vana je za mene naslednica Zorice Kondže. Šteta što nakon ET-a nije ostvarila značajniju karijeru. Tu je ona prisutna, ali čini mi se da to nije to.

foto: KURIR

Nakon što je 2003. ubijen srpski premijer Zoran Đinđić uvedeno je vanredno stanje u Srbiji i pokrenuta akcija Sablja u sklopu koje je uhvaćen i Aca Lukas. U zatvoru je proveo pola godine, a u svojoj autobiografskoj knjizi 'Ovo sam ja' napisao je da je imao lisice na rukama kad se u zatvorskom hodniku susreo sa Cecom Ražnatović, kako su ga čuvari skidali do gole kože i ponižavali, te da je u zatvoru shvatio da čovek može živeti bez seksa, ali ne i bez pesme.

- Jednog dana mogu vam dati intervju samo o svojim zatvorskim danima. To je tako zapetljana priča. Bilo je svega! Poput planova da me tamo ubiju i da ne dočekam izlazak živ! Imao sam sreće i onaj gore me čuvao, iako nisam neki vernik, da se nisam našao na mestu gde su me trebali likvidirati. Pola sam godine proveo u zatvoru jer su mi u ženinoj sobi našli pištolj koji je bio pokvaren, a inače sam imao u podrumu druga dva koja nisu našli. Ta vlast napravila veliki propust - rekao je sa dozom ironije, a već 2009. upucan je u nogu ispred svoje zgrade na Novom Beogradu.

- Prišao mu je mladić u crnoj jakni s kapuljačom, izvadio pištolj, pucao i pobegao.

Obilno krvareći, Lukas je uspeo doći do stana i pozvati Hitnu. Nakon toga je nekoliko meseci hodao sa štakama dok su telohranitelji sve vreme bili uz njega. Ima ih čak i danas dok boravi u Splitu.

Kad vam je bilo najteže u životu? Jesu li to dani zatvora, pucnjava na vas…?

- Teže od jednog i drugog bilo mi je kad sam se poslednji put razveo. Najteža situacija u životu! Ali sve se u životu prebrodi… Sa svim svojim bivšim suprugama sam ostao prijatelj - govori Lukas.

- Ima važna rečenica, ne želim biti Sokrat ili Aristotel… Moj život se svodi samo na tu jednu rečenicu: 'Postao sam najsretniji čovek na svetu onog dana kad sam spoznao da je život jedno teško sra*e' Ne samo meni, nego svima. To je tako meni, tebi… Znaš, uzimao sam kokain ceo život, nisam mogao deci reći to… Danas im mogu reći: 'Nemojte to uzimati, droga je štetna!'

Da li vam je bilo teško izaći iz tog pakla?

- Nije jer kad sam poželeo ja sam izašao. Uzimao sam samo kokain. Sa njima mogu imati probleme samo oni koji imaju puno love i mogućnosti da se navuku.

Kad mi je doktor rekao da prestanem piti ja sam prestao, tako je bilo isto i sa drogom. Imam je*enu društvenu odgovornost koju malo ko od mojih kolega ima i zato pričam o ovome. Otac sam četvoro dece, znam koliko me i druga deca vole. Ne želim da se neko od njih počne drogirati zbog mene - iskreno je rekao Lukas.

Posebno ga je pogodio trenutak kad je 3. maja tada trinaestogodišnji dečak ubica Kosta K. u Beogradu počinio krvavi pir o kojem je pričao ceo svijet.

- Taj dečkić nije mogao naučiti da puca sa tek nekoliko odlazaka u streljanu sa svojim ocem. Mali je daleko ispred svoje generacije i lično smatram da je obučen za to što je napravio. Kad sam ja imao 13 godina mama bi me stalno proveravala, govorila mi vadi to iz džepa što imaš. Kako je on sa 13 godina otišao u školu sa pištoljima i Molotovljevim koktelima…?

Mislite li da treba odgovarati pošto prema zakonu ne može jer je bio maloletan u trenutku surovog čina?

- On definitivno nije zdrav! Kad se dogode takvi zločini ubica ili bude ubijen ili počini samoubistvo. Još nijedan nije otišao živ sa mesta zločina na suđenje. Šta da se radi sad sa tim malim? Gde bi ga vi stavili? Slušao sam neke budale koji su izjavljivali: 'Zašto ste uhvatili dečka, prebacite ga u drugu školu.' Ej, jesu li ti ljudi normalni? Četiri sam dana plakao kad se to dogodilo. Četiri dana nisam mogao doći k sebi, kao da je nastradalo moje rođeno dete. Ne mogu ni da zamislim kako je roditeljima ubijene dece. Previše me rastužuje ova tema, taj mali ne sme nikada izaći na slobodu! Nikad! - oštro je naveo Lukas.

foto: Nenad Kostić

Rijalti programi? Uskoro kreće nova sezona 'Zadruge' na Pinku, a bilo je rečeno da će se ukinuti. I vaš menadžer Saša Mirković najavljuje nikad viđeni rijaliti na ovim prostorima.

- Vidite, u Americi se svaki drugi dan događaju krvoprolića, grozna je stvar tako nešto, da se razumemo, ali nastavlja se dalje živeti. Ne trebamo generalizovati! Rijaliti programi sigurno nisu podstakli tog malog da napravi masakr u školi. Babe i žabe su rijaluiti i ubistva koja su se dogodila. Babe i žabe!

Šta mislite o Aleksandru Vučiću?

- Poznajem ga još pre nego što je počeo da se bavi politikom i biću uvek uz njega. Ja se ne bavim politikom niti sam član ijedne stranke. Otkad je Vučić predsednik osećam veliki napredak u Srbiji. Bili ste u Beogradu, rekli ste. Videli ste i sami onda. Pošto ga lično poznajem, mogu reći, evo iskreno, da ste u Hrvatskoj nepravedni prema njemu. Svedok sam koliko je puta molio vašeg premijera da počnu gradnju brze željezničke pruge od Zagreba do Beograda, ali Plenković ne želi! Ako od nekog političara Hrvatska ne treba zazirati kad je u pitanju Srbija onda je to Aleksandar Vučić. Verujte mi na riječ! To vam evo javno usred Splita govorim! Čovek nikoga ne želi potisnuti, gleda ekonomski prosperitet svoje zemlje, dobar je kao hleb.

Da li ste tako pričali i o Slobodanu Miloševiću?

- Vučić da je Milošević, nema šanse da bih ga podržavao, naravno da ne bi! Ja sam potpuno antiratno nastrojen! - rekao je pevač i najavio nastupe u Hrvatskoj.

- Ne mogu u Arenu kad više ne radi, pa ćemo onda raditi Gripe. Pevaću pet večeri zaredom ako treba, sve za moju publiku koja me voli i podržava.

Čini se da biste se vi imogli preseliti u Dalmaciju.

- Preseljenje u Dalmaciju? Bez problema! Ne zato jer mi nije dobro u Beogradu nego zato što mi je i ovde dobro kao u Srbiji - zaključuje Aca Lukas.

Kurir.rs/SlobodnaDalmacija

Bonus video:

00:12 paparaco Aca Lukas