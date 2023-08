JK FUTU NAZVALA UCENJIVAČEM: Sad se oglasio i otrkio da li će Karleuši biti vraćen Jutjub kanal! A sve je uradio zbog OVOG

Jeleni Karleuši ugašen je Jutjub kanal samo devet dana pred objavljivanje novog albuma, a ona je sama potvrdila da je to delo novog vlasika autorskih prava većine njenih pesama - Aleksandra Radulovića Fute kojeg je nazvala "ucenjivač".

Futa je, naime, angažovao tim pravnika koji je pokrenuo proceduru kako bi se naplatila sva ponovna korišćenja autorskih prava koja pripadaju njegovoj pokojnoj supruzi Marini Tucaković i njemu. Ovo je rezultiralo gašenjem kanala mnogim izvođačima, ali se zbog nestanka Jeleninog najviše podigla prašina.

foto: Instagram

Kontaktirali smo Radulovića s pitanjem kada će Jeleni biti vraćen Jutjub kanal:

- Neće biti uopšte, kad se jednom ugasi, potrebno je dobiti ponovo dozvolu od svih autora. To je nemoguće. Može da otvori novi - rekao je Futa, kojeg baš ne zanimaju Jelenini fanovi koji željno išekuju njen novi album, a nemaju sada gde da slušaju njene hitove:

- Gde su bili ti fanovi nekada? Ranije se lepo snimi ploča, pa se sluša, a sada prepevavaju kako ko stigne, ali to ponovno presnimavanje izvođači neće da plate. Autori sada ispadaju nužno zlo dok pevači, odnosno izvođači, ne dobiju šta žele. Shvatite, autorsko pravo nije roba, to je intelektualna svojina i ne može da se kupi. Autorsko i srodno pravo pripada autorima, a pevači to redovno tretiraju kao svojinu. Međutim, oni su samo interpretatori i platili su samo pravo prvog izvođenja. Kada neko 68, 65.godine ili koje god plati pravo prvog izvođenja, svaki drugi put ili ako neko drugi želi tu pesmu da snimi, mora da pita autora - kaže Futa.

Radulović je i odgovorio na pitanje koliko novca sada Karleuša mora da mu isplati kako bi dobila ponovo pravo da snimi pesme ili da joj bude vraćen Jutjub kanal.

foto: Ana Paunković

- Nije pitanje novca, to vam je kao da uđete u prodavnicu i prvi dan uzmete hleb i samo prođete pored kase, drugi dan isto i tako danima. Stvar je u tome da želim da prodrmam autore da počnu da se zalažu za svoja prava - kaže aranžer koji je godinama sa suprugom Marinom Tucaković stvarao najveće hitove.

Na pitanje kako to da je Karleuši ugašen Jutjub kanal, dok na primer Ceci nije, a ona takođe ima ogroman broj hitova čiji je autor Marina Tucaković, Futa odgovara:

- Razlika je u tome što je Ceca odmah napravila dogovor, tražila nam je saglasnost i dobila je - kaže Aleksandar Radulović koji tvrdi da Jelena nije jedina kojoj je ugašen Jutjub kanal i koja je predmet njegovog pravnog tima, te da ga izvođači sada masovno zovu.

foto: Stefan Jolić

- Zovu raznorazni godinama zbog starih pesama. Morao bih kancelariju da otvorim da bih odgovorio svima. Problem je što nema novih autora. Autorstvo zamire. Ne snimaju se nove pesme već se presnimavaju stare jer je to provereno hit. Ovako moraju da plate pesmu, a ne znaju da li će biti hit - ističe Futa Radulović kog smo pitali i da prokomentariše izjavu Jelene Karleuše o tome da je pokazao "svoje gramzivo, pohlepno lice uprkos tragediji koju je doživeo":

- Ne želim to da komentarišem, nije to moj stil priče, to ne liči na mene. Rešiću to na način na koji kaže zakon. A vremenom će se ispostaviti da je nečija karijera, pa makar bila duga i 40 godina bez obzira na hitove, zasnovana samo na skandalima - kazao je Futa koji je sarađivao i na filmu "Nedelja" o Džeju Ramadanovskom.

foto: Dragana Udovičić

- Da, radio sam na muzici za film o Džeju, uglavnom su to stare njegove pesme. Ima samo jedna koju će neko otpevati u odjavnoj špici, koju on nikada nije snimio. Film će biti prikazan na jesen, pa ćemo da vidimo kako će zvučati sve - zaključio je Radulović.

Kurir/Informer

Bonus video:

01:51 JELENA KARLEUŠA BESNA KAO RIS! Šuška se da joj je Futa ugasio Jutjub kanal, razočarano poručila: Taj čovek me ucenjuje