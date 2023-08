"ZVAO ME JE DA RADIM NA HOTLAJNU" Skandal u emisiji uživo: Bivši zadrugari izvređali jedan drugog, orio se studio od vriske i cike

U emisiji ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović, ugostila je Anu Spasojević, Nenada Aleksića Ša i Necu Lazića.

foto: Pritnscreen

Poznato je da Đole Kralj i Neca nisu u dobrim odnosima, te je sve iznenadilo kada se upravo bivši voditelj uključio u program.

- Dobro jutro, ovde Đole Kralj! Pozdrav za publiku i Anu Spasojivić. A ovog gmizavca ljubomornog koji me proziva po emisijama da obavestim da će biti tužen bude li me još jednom pomenuo! Njegova majka me prozvala kako se oblačim! Ja sam mnogo veća zvezda nego on i niko te ne kopira - počeo je Đole pa dodao:

foto: Pritnscreen

- Evo znam dve zadrugarke koje su mi rekle kako ih podgovaraš na sve i svašta ali ne bih da iznosim sve detalje. A ti Nenade shvati da ne možeš biti ja - nastavio je.

- Dobro to je zato što se ja ne bavim muškom prostitucijom i ne radim na hotlajnu za 200 dinara. Tuži me! - počeo je Neca.

- Ti nikada nećeš biti voditelj jer si urinirao po Uroševom jastuku, takve ljude ne zovu da budu voditelji. Možeš samo da budeš u nekoj štali! - nadovezao se Đole.

- Ja ću da vodim Zebre, Bizone... - našalio se Neca.

- Pazi samo Neco da ti ne pukne ta stolica - dodao je Đole.

- Kad nije od tebe pukla neće ni od mene - odgovorio mu je Neca.

- Idi kod dermatologa i skini te boleštine sa nogu, to crnilo, okani se mog života, izađite mi iz du**ta molim vas! - rekao je Đole i prekinuo vezu.

- Neco, zašto ste toliko u svađi i odakle datira vaš nesporazum? - pitala je Ana.

- Od kada me je zvao pre ovog poslednjeg rijalitija da radim na hotlajnu a ja nisam hteo. Đole stvarno izvini. Rekao mi je da imam je**zovan glas i dao mi broj hotlajna. Ja sam to rekao mami i ona mi je rekla da bolje idem i berem breskve i šljive! Naljutio se zbog toga i krivo mu je što sam ja sada na ovoj stolici a ne on - završio je u svom stilu Neca.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC