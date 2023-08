GROM GA UDARIO, SAHRANILI GA ŽIVOG, LOPOVI GA OTKOPALI Kad su mu otvorili GROB, zaledili se! To nije NAJMORBIDNIJA legenda o njemu

Milanče Radosavljević decenijama je jedan od miljenika publike, a njegove legendarne pesme ''Dao bih ovo malo žviota'', ''Anđelija'', ''Za ljubav sam mladost dao'' i još mnoge druge, neizostavni su deo svake proslave.

Međutim, on se neretko tokom svoje karijere nalazio na meti neprijatnih informacija i spekulacije.

Čuvena priča koja je šokirala sve, jeste ona da je sahranjen živ. Kako se i dan danas prepričava, njega je udario grom, sahranilu su ga sa harmonikom, a lopovi nisu dugo čekali. Otkopali su grob, a on je navodno bio živ.

Legenda upravo ide ovako:

"Milančetu Radosavljeviću u mladosti se dogodilo nešto ravno najbizarnijoj filmskoj priči - klinička smrt nakon udara groma u drvo pod kojim je sedeo. Pošto su mislili da je umro, porodica ga je sahranila zajedno sa harmonikom koju je jedva kupio i zbog koje su se njegovi roditelji zadužili. Koštala je 25.000 tadašnjih dinara, a plata njegovog oca iznosila je svega 6.000.

Prema rečima njegovih meštana, izvesni pljačkaši odmah nakon sahrane pošli su da ukradu instrument, a onda ih je snašla prava strava! Naime, kad su otkopali grob, Milanče je bio živ i navodno je zasvirao u trenutku kada su pokušali da mu otmu harmoniku. Oni su sa tog mesta pobegli glavom bez obzira, a njihov čin smatra se blagoslovom - jer je u pitanju bila klinička smrt.

Milanče je, shvativši šta se zapravo desilo, otišao kući veseo i svirajući harmoniku usput. Na kućnom pragu pojavio se noseći svoju dragocenu harmoniku! Njegov otac nakon toga tražio je lopove da bi ih nagradio, ali nikada se niko nije javio".

Milanče je u velikoj ispovesti za Kurir rekao da je to najveća laž koju je o sebi pročitao za sve ove godine koliko je na muzičkoj sceni.

- Svašta sam čuo o sebi, ali postoji najveća laž, urbana legenda na koju nikako ne mogu da stavim tačku. Kažu da me je udario grom, da su me sahranili i to sa harmonikom koju su lopovi odmah nakon toga pošli da ukradu. Kada je, kao, grob otkopan, ja sam bio živ. Sada stavljam tačku na tu priču. Nemam pojma odakle potiče, ali znam da su je dosoljavali i znam i ko je dosoljavao. Nema istine u tome. Prvi put sam u Rušnju na svadbi čuo tu priču, došao sam kod majke i pričam joj: "Idu dvoje mladih i pitaju me da li sam poginuo!" Majka kaže: "Iju, šta sve neću čuti!" Kad nije pala u nesvest - zaključio je čuveni pevač.

Još jednu morbidnost je doživeo i to u jednoj emisiji uživo gledalac ubeđivao da je mrtav.Iako je mogao da bira stranu sveta na kojoj će živeti, odlučio je da ostane u mestu Barič kod Obrenovca, gde je od svog muzičkog dinara sagradio kuću, a osim što je dokazano dobar pevač on je napravio i brojne poljoprivredne mašine koje mu koriste pri radu na imanju od kog ne beži.

„Sve što sam zarađivao uložio sam u kuću, jedna svirka – kupim prozor, od druge kupim vrata i sve tako u krug dok se žena i ja nismo skućili. Imanje nikad nisam zapostavio, znao sam nekad da u četiri ujutru dođem sa svirke, a ustanem u šest sati, sa radnicima oberem kukuruz. Sad držim oko 40 ovaca i ovnove za priplod. Sa svojih deset prstiju napravio sam spravu za razbacivanje đubreta, kao i grtalicu za sneg koja se prikači za traktor i od tih mašina jedino nemam kombajn“, ponosno priča Milanče.

