"TO JE NAJTEŽI TRENUTAK U MOM ŽIVOTU" Ćemo progovorio o agoniji i borbi za život, a ovo pokušava zauvek da zaboravi

Amel Ćeman Ćemo ostavio je iza sebe period u kojem mu je život visio o koncu, a stravične dijagnoze koje su se nadvile nad njim još više su ga ojačale. Pevač je uspeo da prebrodi strašne trenutke, izvojevavši pobedu u teškoj životnoj bici, a šta mu je prolazilo tih trenutaka kroz glavu dugo je držao samo za sebe.

Ćemo u razgovoru otkriva zašto je tako postupio i kako se danas oseća kada se seti tog perioda, ali i priznaje da kim voli da ispija kafu i čaj, kao i kako koristi društvene mreže.

Publika dugo nije imala prilike da te vidi?

„Nisam imao ništa da predstavim, sad pošto imam da predstavim red je da se vidimo.“

Da li pripremaš novu pesmu?

„Nova pesma gotova, ovo je premijerno snimanje ne znam da li će biti premijerno izvođenje na Grand televiziji. Ko prvi bude emitovao emisiju on će imati premijeru, nemam planove kao većina „e sad je premijera tu i tu“, kada je nešto kvalitetno smatram da ono nađe put.“

Koliko koristiš društvene mreže?

„Društvene mreže ne podnosim, zato što mislim da je to gubljenje vremena,moram da ih imam zbog posla. Svi koji me prate na Instagramu znaju da nisam baš ažuran osim kad treba da se izbaci neka pesma što smatram da većina nas treba da koristi u te svrhe, vezane za posao, nikako privatne.“

Koliko nas društvene mreže udaljavaju jedni od drugih?

„Bio si svedok, kada sam kritikovao moju prijateljicu da se viđamo samo po emisijama, i da ja ne želim pozive za emisiju nego da se viđamo na kafi.“

Koliko je direktan kontakt pomogao tebi, okruženje bliskim ljudima kada si prolazio kroz zdravstveno tešku situaciju o kojoj nedavno govorio?

„Najbitnije je da imaš prijatelje, ja zaista jesam dobar čovek i imam prijatelje u svakom smislu te reči. I kada treba da se ne složiš sa nečijim mišljenjem, oni su vrlo biti ne samo u teškim momentima, nego i u lepim.“

Šta ti je lično, emotivno pomoglo, imao si zdravstveni problem od gluteusa do grla, na kraju su konstatovali i neki maligni tumor.

„Uh… Ne želim da se vraćam na tu temu, to je iza mene“

Kako si se osećao u tim trenucima?

„Sve proizilazi iz nas samih, kako zračiš tako i privlačiš, prijatelji igraju veoma bitnu ulogu u tim teškim momentima. Bogat sam čovek, imam prijatelje, bili su uz mene. Moram priznati, dosta stvari sam zadržao za sebe, zaštitio porodicu, prijatelje, određeni krug ljudi je znao 90% situacija što se tiče mog zdravstvenog stanja.“

Je l’ si bio uplašen?

„Taj osećaj je jako čudan i ne želim niko da ima taj osećaj. Nije to strah, ne znam kako bih to opisao. Pokušavam da zaboravim, to je jedan najteži trenutak u mom životu. Ne treba da se sećamo ružnih stvari, treba isključivo da pamtimo lepe i da isključivo širimo ljubav.“

