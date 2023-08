"OVO JE GODINA PROČIŠĆENJA I NOVIH PROMENA" Vesna Rivas o novoj pesmi: Sve se namestilo, i zapravo, poklonila SAM JE ZA ROĐENDAN

Vesna Rivas, pevačica gostovala je u emisiji Puls Srbije u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović o svojoj novoj pesmi pod nazivom "Robijo".

Sutra joj je rođendan, kako započinje razgovor, i zato je sebi i poklonila ovu pesmu.

Govoreći o svojoj pesmi "Robijo", otkrila je da je planirala da pesmu izda početkom leta, ali da se sve "namestilo" drugačije.

- A onda se sve namestilo, evo, sutra mi je rođendan, tako da sam pustila neki dan pre rođendana, što se kaže. Da iznenadim i sebe. Poklonila sam sebi zapravo pesmu za rođendan - sa osmehom je rekla Vesna.

Ova pesma ima duboku poruku o ljubavi i emocijama. Vesna je istakla:

- Kada se zaljubimo, ljubav nema granice, ljubav ne zna za prostor, ljubav ne zna za godine, ljubav ne zna za pol, ljubav ne zna, ma ne zna ništa, znaš šta - ljubav je slepa. Zna samo da voli - rekla je Rivas.

Razgovor je nastavila sa pričom o emocijama. Vesna je podelila svoje iskustvo:

- Kada ste zaljubljeni, pa čak i nesrećno, ili kada razmišljate o nekome 24h, i kad radite, i kad spavate, i kad se pripremate za neki izlazak, pazi, znaš, ne znaš da se izbaviš, mislim, kaže, kako bre, da ovog kretena, ili tu kretenku izbacim iz glave, ili iz posla, i tako dalje, i onda shvatiš da robuješ samo sebi, svojim emocijama, svojim mislima, svojim... I tako dalje - ispričala je Rivas, misleći na naziv svoje pesme.

Vesna je progovorila o ljubavnim izazovima i svojim iskustvima:

Ja za ljubav nisam rođena. Mislim, mi Sedmice i imamo sreće u ljubavi, jer mi, kad volimo, mi ga volimo, do koske, do svemira, do poslednje zvezde, bez rezerve, znači, kad te volim, sve ostalo u mom životu je posao život, i ljubav, to je to - kazala je Rivas.

Vesna je sigurna u sledeće:

- Sada je ova godina vreme pročišćavanja, promena, velikih promena, čak i na tom nivou, pa pričaćemo o tome, biće to tema do kraja ove godine - rekla je Rivas.

