NAJBOLNIJA TEMA O KOJOJ ŠABAN NIJE GOVORIO: Puklo mu najveće PRIJATELJSTVO na estradi

Jašar Ahmedovski i Šaban Šaulić godinama su bili nerazdvojni, a njihovo prijateljstvo bilo je za primer drugima sa estrade. Međutrim, u jednom trenutku sve se promenilo i pevači nisu pričali gotovo 20 godina, a krah prijateljstva dve decenije bila je misterija.

U nedavnoj ispovesti za Kurir, Jašar je otkrio svoju kompletnu životnu priču, ali i priznao je zašto je došlo do prekida odnosa. Pevač je otvorio dušu i naveo šta ga je navelo da nakon svega ipak ode na njegovu sahranu.

"Mislim da sam ja još kad sam bio mali, prvi razred, znao čime ću da se bavim. Muzikom. To je bila moja želja. Samo to. Pevao sam po kafanama, a onda sam sreo Šabana Šaulića. On mi je bio uzor, njegove pesme sam voleo. Kada me je čuo, rekao mi je: "Ti ne smeš da ostaneš ovde nijedan sekund, odmah da ideš za Beograd!" Snimio sam prvu ploču "Ružo moja, najmiliji cvete", 1980. godine. Ploča je prošla odlično, bila je megahit. Posle dva meseca sam bio na svim top-listama i ušao u top deset pevača. Bio sam atrakcija, najmlađi pevač u to vreme" pričao je Jašar i otkrio zašto je puklo prijateljstvo sa Šabanom.

- Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije 25 godina i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu - ispričao je Jašar u emisiji "Premijera vikend-specijal".

- Ranije smo živeli zajedno, bili smo 24 sata zajedno, baš sam ga voleo, i kao čoveka i kao pevača, žao mi je što je sve tako bilo. Sa njim sam počeo, sa njim sam i završio, mnogo sam ga voleo i bio sam mu veliki prijatelj. Prvi susret je bio u kafani gde je pevao Halid Bešlić, tada on nije još ništa snimio. Kada sam pevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu. S obzirom na to da je Halid tu već pevao i da bi bila dva pevača, a nijedna pevačica, preporučili su mi restoran na Ilidži, gde sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana, koji me je doveo u Beograd i za sedam dana snimio prvi album - rekao je on.

