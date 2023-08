EVO KAKO JE ILDA ŠAULIĆ ODLUČILA DA POSTANE PEVAČICA! Dugo se dvoumila, a onda je prvi put zapevala pred Šabanom!

llda Šaulić je svoju karijeru započela kao zrela devojka na pragu tridesetih i pokazala da je porodica Šaulić iznedrila još jedan vanvremenski talenat koji se izdvojio u estradnom moru i opravdala prezime.

Na početku karijere, kao ćerka Šabana Šaulića uz čije ime neprikosnoveno stoji „Kralj narodne muzike“ bilo je teško poći očevim stopama obzirom da je on ušao u istoriju muzike, ali Ilda se pojavila sa talentom i zasijala, sama se za sebe izborila i svojom prvom pesmom već napravila hit.

foto: Damir Dervišagić

Ljubav prema muzici je uvek bila prisutna i samo se čekao momenat da mlada Ilda pusti svoj glas.

- Uvek sam volela muziku i da pevušim za sebe, s vremena na vreme ali nikad pred tatom, zato što nisam želela da me uvredi da kaže da to nije dobro. Svašta sam volela da slušam i dan danas je tako i zabavne, pop, džez, narodne, stare narodne, kod mene je to baš šarenoliko - otkrila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

- Muzikom je počela da se bavi kao već formirana ličnost, tako da je bila samouverena, a tata kao i svaki drugi za ćerku želi samo najbolje i dao je Ildi dobronamerni savet iz iskustva, da život pevača, u njenoj slučaju pevačice nije lak, a da muzika nije kao što je nekad bila.

- Nisam bila spremna za sve, kad sam odlučila, a nije to bilo preko noći, to je tavorilo, ja volim muziku, pa volela bih što da ne, za svoju dušu. Sanela mi je bila vetar u leđa, tata u jednom trenutku kad je shvatio da ja tu nešto hoću od svega toga naravno da je bio: „Ne, tebi to ne treba, muzika nije kao što je nekad bila, nije tako poštovano“, zaista se slažem sad, potpuno je u pravu, ali sam to tada htela i upustila sam se sama grlom u jagode bez ikakvog iskustva, uglavnom se to počinje iz kafane pa stičeš neko iskustvo i rutinu, ja sam sve kontra, uopšte nisam bila u kafani nego sam prvo stigla u studio i počeli da radimo - ispričala je Ilda.

foto: Kurir televizija

Pred tatom je prvi put zapevala na porodičnom veselju i odmah je dobila podršku, što se mame tiče na početku je bila malo skeptična.

- Bili smo na nekoj proslavi, i tu su mi dali, prvo nikad nisam pevala uz orkestar, ali je bilo simpatično, ne mogu da kažem da je bilo dobro i on je to podržao.

Od samog početka se trudila da sama gradi svoj put, a ne da ima privilegije, pa nije sarađivala sa ljudima sa kojima je sarađivao njen tata.

- Velika je slučajnost, ja uopšte nisam sarađivala sa ljudima koji su sarađivali sa mojim ocem, što bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost i oni ti nekako izađu u susret. Ipak je bilo drugačije.

Sa pesmom „Stani, dušo, da te ispratim“ napravila je ogromnu pometnju, svi su bili fascinirani, dobila je niz nagrada a pesma je postala hit decenije, i danas se sluša i puna je emocije.

- U moru nekog zvuka koji je bio drugačiji tad se posle dugo godina čula harmonika i malo drugačija pesma i postala veliki hit - zaključila je ona.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:50 ILDA ŠAULIĆ OTKRILA KOJE KOLEGE VOLI DA SLUŠA ZA SVOJU DUŠU: Koncerte OVE pevačice ne propušta!