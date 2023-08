"ZVEZDAN JE GEPEKOVAO GRUA ZBOG KSENIJE PAJČIN"! Pevač otkrio užasnu TAJNU, pokojnom REPERU uradio užasnu stvar, a sve zbog ovog

Pevač Ivan Gavrilović, koji je bio jedna od najvećih zvezda devedesetih godina, snićiće film o svom životu, a scenario se već piše. Ivan, koji poznaje mnoge mračne tajne, otkrio je je Zvezdan Slavnić svojevremeno gepekovao repera Dalibora Andonova Grua i to zbog Ksenije Pajčin.

- Zvezdan je gepekovao pokojnog Dalibora Grua. Mi smo se družili, ja sam bio dobar sa Ksenijom, a Zvezdana sam poznavao samo kao njenog dečka. To što je on uradio, to su strašne stvari. Ona nikad nije imala sreće sa momcima. Imala je lošu karmu za momke, baš mi je žao, bila je dobar čovek - otkrio je Gavrilović za "Svet".

Kako kaže, Slavnić je pokojnog repera gepekovao zbog ljubomore.

- Valjda su se Ksenija i Gru nešto muvali, načuo je da su se dopali jedno drugom i eto. Stavio ga u gepek i vozio po gradu. Pa zbog nje je ubio dečka, ovo ništa nije čudno - istakao je pevač.

Bivši zadrugar Kristijan Golubović je često izjavljivao da Zvezdan nije bio nikakav krimos. Ivan je otkrio da li je Golubović bio opasan kao što sad priča ili je preuveličavao priče.

- Pa, ljudi se lože kad su glupi, meni je zanimljivo to što on priča. Kristijan je bio lud kao mladić, bio je hrabar. Bio je lud, ali nije bio glup, pa je zapalio za Grčku kad su ovde svi počeli da se ubijaju - ispričao je, između ostalog, Gavrilović.

