ZVEZDAN GEPEKOVAO PEVAČA ZBOG KSENIJE PAJČIN Šok tvrdnje Ivana Gavrilovića o Slavnićevoj vezi s pevačicom: Bio je PATOLOŠKI VEZAN

Pevač i bivši zadrugar Ivan Gavrilović je devedesetih godina često viđao Kseniju Pajčin i Zvezdana Slavnića, a sada je u intervjuu progovorio o njihovom odnosu koji su imali.

- Sećam se Zvezdana iz perioda kad smo devedesetih izlazili u "Trezor". On je tad bio sa Ksenijom Pajčin - prisetio se Ivan.

- Patološki je bio vezan za nju, nikome nije davao ni da joj priđe, a kamoli nešto kaže. Jedan pevač je startovao i nastao je haos. Pouzdano znam da je Zvezdan organizovao da ga gepekuju, ali to je organizovao zbog ljubomore. Nije Zvezdan bio neki kriminalac visokog renomea, ma ni blizu, stojim iza toga, jer sam ja u to vreme bio u krugovima žestokih momaka koji su važili za ozbiljne kriminalce. Čim je on ubio čoveka na metar razdaljine, evidentno je da je to neka patologija i boleština kod njega. Da se ne lažemo, tako nešto ne može normalna osoba da uradi. Dakle, hteo je da bude neki heroj na ulici, ali nažalost, desilo se šta se desilo - dodao je Gavrilović.

Ivan se osvrnuo i na Anu Ćurčić i njen ulazak u "Zadrugu".

- Što se tiče Ane, ne vidim svrhu njenog ulaska, osim što i dalje gaji osećanja prema njemu. To među njima sve izgleda psihopatski, ali sve se to dešava i u realnom životu svakog trećeg braka - govori pevač.

- Nije O.K. što ga provocira, ona kao proba da mu se sveti... Meni je nje žao, taj njegov afekat je grozan, ali od te njene osvete nema ništa. Na kraju će oni to ispeglati, da on nju ne interesuje, ne bi ušla, stalo joj je. To je ljubav za njih dvoje, oni tako funkcionišu - smatra Gavrilović.

