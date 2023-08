EVO ŠTA JE KSENIJI PAJČIN POSVETILA SESTRA! Mia raznežila čitavu javnosti ovim dirljivim gestom: Sve oči uprte u JEDAN DETALJ

Sestra Ksenije Pajčin sutra puni 26 godina, a sudeći prema objavama na Instagramu, rođendan uveliko proslavlja.

Na jednoj fotografiji prvi put je pokazala tetovažu posvećenu Kseniji. Na podlaktici je diskretno napisano njeno ime, onako kako se predstavljala na estradi – "Xenia".

foto: Instagram/pajcin_mia

Mia je imala 13 godina kada je Filip Kapisoda ubio Kseniju Pajčin, ali uprkos velikoj razlici u godinama i činjenici da su sestre samo po ocu, uspele su da ostvare divan odnos.

- Želim da nastavim tamo gde je ona stala, samo u drugoj branši. Ona je odlično glumila u svojim spotovima, a ja želim da postanem poznata glumica. Volela bih da se bavim i modom, to me veoma interesuje. Estrade se ne plašim. Ipak, ponekad me obuzme strah da i ja tako ne završim... Međutim, dobro razmislim i sagledam sve da ne bi bilo nikakvih posledica. To kažem jer mi se trenutno stanje na estradi ne sviđa - rekla je Mia Pajčin u jednom intervjuu.

Kurir.rs/Blic

