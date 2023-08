OBO JE SEOSKO IMANJE MILICE PAVLOVIĆ: Evo gde je pevačica živela pre nego što je postala slavna i poznata! VOLI GA VIŠE OD SVEGA

Milica Pavlović nedavno je posetila Gornji Bunibrod, selo u kome je odrastala i koje voli više od bilo čega.

Popularna pevačica je ostale bez bake, a nešto ranije i bez deke, koji su joj bili kao roditelji, ali je i dalje veoma vezana za selo u kome je provela detinjstvo.

Ona je svojevremeno na svom Instagram profilu pokazala sve lepote svog Bunibroda.

- Lepota božja. Živeo moj Gornji Bunibrod – poručila je tada Milica.

Podsetimo, Pavlovićeva je poslednji put bila u svom selu kada je obeležavala četrdeset dana od smrti svoje bake Rade.

"Odrasla sam sa bakom i dekom. Najlepše na svetu mi je bilo kada sam njih držala za ruku, kada sam sa njima išla na kolač, kada me moja baka dočeka na vratima, kada me deda odvede da odaberem najlepšu suknjicu ili se pojavim na nekoj proslavi kod rodbine sa bakom. Živela sam na selu. Do osnovne sam hodala svakoga dana po pola sata. I možda nisam bila IN po nekim 'dečijim standardima' i nije me bilo briga za iste! Bila sam srećna. Znala sam šta je sramota, gde je granica i šta se ne sme", napisala je jednom prilikom Milica na društvenim mrežama.

