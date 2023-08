NOSTALGIJA! Luka Bojović posetio zoološki vrt! Žestok momak posle 20 godina na OMILJENOM MESTU

Luka Bojović posetio je zoološki vrt na čijem čelu je njegov otac Vuk Bojović bio skoro tri decenije. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, žestoki momak, koji se u novembru prošle godine vratio u Srbiju kao slobodan čovek posle dvanaest godina zatvora u Španiji, obišao je mesto na kojem je njegov otac za života najviše voleo da boravi.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

Detalje nam je ispričao prijatelj blizak porodici Bojović:

- Iako Vuk, nažalost, više nije među nama, on je ostavio veliki trag u zoološkom vrtu, što njegov sin Luka, koji je vezan za porodicu, i dalje neguje na svoj način. On je bio mali, imao je trinaest godina kada je otac počeo da radi kao direktor "Vrta dobre nade". Sa ocem je godinama vodio računa o životinjama. I on i pokojni mu brat Nikola, ali i sestra Marija, koja i dan-danas ima svoje malo životinjsko carstvo na Avali. Verujte mi da ona priča s vukovima, medved je obožava. Slična situacija je i s Lukom. Upravo zbog toga je skoro i obišao Kalemegdan. Detalje obilaska ne znam, ali sam siguran da je to učinio iz poštovanja prema ocu - priča naš izvor.

foto: Ljiljana Stanišić

Prema njegovim rečima, on je u zoo-vrtu bio tokom dana.

- Luka je slobodan čovek, sve što je bilo, on je odslužio. Jeste oprezan i vodi računa, ali verujte mi da je našu zemlju obišao uzduž i popreko. Mesta i gradove koje je želeo da vidi otkako je došao u Srbiju on je obišao, pa tako i zoo-vrt, grob svog oca i brata, crkve.... Znam da Luka ne želi medijsku pažnju, niti da se eksponira i zato se nikome u zoo-vrtu nije javljao ni najavljivao. Bio je u sopstvenoj režiji. Takav vam je on: nenametljiv, tih, ali bilo je onih koji su ga prepoznali. Imao je želju da vidi kako danas izgleda mesto koje je njegov otac postavio na noge i to je sebi ispunio - završava naš izvor.

foto: Instagram

Ovim povodom kontaktirali smo sa direktorom vrta Srboljubom Aleksićem, koji je bio ljubazan, saslušao naše pitanje i kratko poručio nema komentar.

Inače, Lukin, Nikolin i Marijin otac Vukosav Vuk Bojović, dugogodišnji direktor Beogradskog zoološkog vrta, preminuo je 17. septembra 2014. u 74. godini. Direktor zoološkog vrta postao je 1986. godine i na tom mestu ostao sve do kraja života. Vrt je osnovan 12. jula 1936. godine i to je najstariji i najveći zoološki vrt u Srbiji.

Ljiljana Stanišić