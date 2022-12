RAT BOJOVIĆA I ŠARANOVIĆA PO PRINCIPU BRAT ZA BRATA POČEO 2009: Advokat tvrdi da Luka neće nastaviti krvnu osvetu!

Posle povratka Luke Bojovića, koji važi za jednog od najmoćnijih ljudi srpskog podzemlja, spekulisalo se o njegovim planovima i namerama, a govorilo se i o mogućim potresima i nemirima u podzemlju, ali njegov advokat Borivoje Borović otkrio je "da on zasigurno ne planira da se sveti za ubistva svojih najbližih".

Luka Bojović se, podsetimo, u sredu uveče vratio u Srbiju nakon 10 godina boravka u zatvoru u Španiji. On je komercijalnim letom iz Madrida u pratnji španskih policajaca deportovan u svoju domovinu.

Neće se baviti kriminalom

- Trebalo je tada da bude prebačen u SBPOK ili 29. novembar, ali se odustalo od toga. Zato sam se pojavio na aerodromu da sprečim eventualnu zloupotrebu njegovih prava. On je kao slobodan čovek prošao kroz aerodrom i otišao je kući. Informacije o svojoj bezbednosti je dobio na samom aerodromu - objasnio je juče u jednoj TV emisiji Borivoje Borović, advokat Luke Bojovića i podvukao da on nema nameru da se bavi kriminalnim aktivnostima, kao i da on ne zna da je Bojović član nekog kriminalnog klana.

- Da mu je suđeno u Srbiji za ista krivična dela, ne bi dobio više od dve ili tri godine zatvora - rekao je Borović.

Nikola Bojović foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, dok je boravio u zatvoru ubijeno je više ljudi, čija se smrt dovodila u vezu sa Bojoviće. Ipak, najveći gubitak doživeo je 2013. kada mu je likvidiran rođeni brat Nikola, koji nije imao veze sa kriminalom. Spekulisalo se da je Nikola nastradao u ratu koji je, navodno, Luka vodio sa crnogorskom porodicom Šaranović.

Sumnjalo se da je Nikola ubijen isključivo iz osvete Luki, a za ubistvo Branislava Šaranovića 2009. godine, za koje je njegov brat Slobodan okrivio Luku. U međuvremenu, u Budvi je ubijen i Slobodan Šaranović, a u Vranju i rođeni brat Nikolinog egzekutora Saše Cevatnovića, Jugoslav.

Inače, tokom suđenja ubicama Nikole Bojovića, Saša Cvetanović, osuđen kao direktni izvršilac zločina, u sudnici Specijalnog suda rekao je: "Hvala Luki Bojoviću što mi je ubio brata".

Druge okolnosti

Na pitanje da li će Bojović krenuti u krvnu osvetu, njegov advokat Borivoje Borović rekao je juče u jednoj TV emisiji "da se neće time baviti, da je on sada drugi čovek".

Slobodan Šaranović foto: Privatna Arhiva

- On se osvetom neće baviti, ima troje dece. Prošla je decenija, druge su okolnosti u pitanju. On je u Španiji osuđivan za jedno banalno krivično delo. On je ljubazan čovek. Jako je srećan zbog povratka u Srbiju. Malo ljudi je doživelo takvu tragediju kakvu je on doživeo i on želi da obiđe grobove onih koje je izgubio tokom ovog perioda - rekao je Borović.

foto: Kurir

Podsetimo, osim brata tokom poslednjih 10 godina ubijeni su mu kumovi, prijatelji i saradnici.

Ugrožena bezbednost Advokatica Zora Dobričanin-Nikodinović osvrnula se na to da li je Bojoviću potrebno obezbeđenje. - S obzirom na to da je pre mesec dana jedan istaknuti policijski službenik rekao da je Bojovićeva bezbednost u Srbiji prilično ugrožena, moguće da su ga pitali da li mu je potrebno obezbeđenje, što je meni sasvim logično - kaže Dobričanin-Nikodinović.

Nije došao Luka Bojović još nije stigao da poseti grobove svojih najmilih na Novom groblju u Beogradu. Umesto njega i juče se pojavio jedan muškarac. Muškarac, koji je krio lice kapuljačom, posetio je grobove Nikole i Vuka Bojovića, kao i Lukinog kuma Dragoslava Miloradovića Galeta. Inače ova tri groba su jedan pored drugog. - Pretpostavlja se da prijatelji Luke Bojovića obilaze groblje kako bi bili sigurni da on nije u opasnosti i da može na miru da dođe - kaže naš izvor.

Ekipa Kurira