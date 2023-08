"KARLEUŠIN NOVI ALBUM JE IZ 22. VEKA, TO JE VEĆ SVETSKA SCENA!" Indira: Publika će doneti sud o pesmama I NJIHOVOM ROKU TRAJANJA

Pevačica Indira Radić nedavno je dala intervju za Kurir televiziju, gde je razgovarala o dugovečnosti pesama i svojim muzičkim iskustvima.

- Smatram da publika itekako donosi pravi sud. Pesme kažu sve. Ako pesma traje kratko, tu je godinu dana i više je nema, to sve govori i to je izbor publike. Pesme treba da nadvžive nas, muzika nema rok trajanja i ne sme nikada da poznaje granice. Ali je lepo kada nešto ostane trajno i srećna sam što imam takve pesme, to je veliko bogadstvo - rekla je pevačica.

Potom se dotakla i novog albuma Jelene Karleuše koji je u centru pažnje poslednjih nedelja.

- Taj album je 22. vek. To je već svetska scena i ja Karleuši želim sve najlepše jer ja znam da je ona kreator i autor sve što se dešava oko nje jer ona iza svega stoji. Maksimalno se daje za karijeru, tako da joj je želimo sve najbolje - istakla je pevačica.

