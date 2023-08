UZNEMIRUJUĆA FOTOGRAFIJA! Nataša Šavija u LAJVU pokazala kako joj je OKO izgledalo posle batina! JEZIVO

Starleta Nataša Šavija uključila se u ranim jutarnjim satima u lajvu na Tik Toku gde je u suzama svojim pratiocima saopštila da noćima ne može da spava zbog traume koju je doživela.

Naime, Nataša Šavija je 1. maja zadobila teške telesne povrede na jednoj svadbi, a za nasilje je optužila Stefana Karića, protiv koga je pokrenut sudski postupak.

Naime, Nataša Šavija je 1. maja zadobila teške telesne povrede na jednoj svadbi, a za nasilje je optužila Stefana Karića, protiv koga je pokrenut sudski postupak.

foto: Printscreen

Osman Karić, otac Stefana Karića, dobio je ponudu da uđe u rijaliti "Zadruga 7 - Elita", a kako prenose domaći mediji, Nataša Šavija takođe navodno planira da uđe u rijaliti i da se suoči sa Stefanovim ocem pred milionima.

Njoj su u komentarima pratioci pružali podršku, ali i savetovali je da treba da uđe u "Zadrugu 7 Elita".

- Ja neću da me žalite, ali ne daj bože da se ikome ovo desi. Ne mogu a spavam sanjam svašta... I moja porodica i ja smo u agoniji. On je meni smrskao kost. Ulazim u četvrti mesec od incidenta i vi me pitate da vam objasnim zbog čega mi je polomio pola face - govorila je u suzama i u jednom momentu pokazala uznemirujuću fotografiju njenih povreda nakon incidenta.

Podsetimo, starleta Nataša Šavija dobila je teške telesne povrede na jednoj svadbi na kojoj je bila gost, a za nasilje je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića.

Nataša je nedavno ponovo bila u bolnici i podvrgla se još jednoj operaciji na licu. Procedura intervencija zove se "rekontrukcija očnog kapka".

U izveštaju lekarapiše da je Nataša imala više fraktura u predelu lica koje ne mogu da se saniraju jednom intervencijom.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/blic

Bonus video:

00:17 Evo kako izgleda Nataša Šavija posle operacije