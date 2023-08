OVO JE DVOJNIK STEFANA KARIĆA! Oči, kosa, pokreti, sve isto! Ljudi ostali u šoku, da li je moguće?! (VIDEO)

Učesnik rijalitija "Zadruga" našao se u centru skandala kada ga je starleta Nataša Šavija prijavila za nanošenje teških telesnih povreda na jednoj svadbi.

foto: Premijera

Nakon incidenta, Stefan je ostao aktivan na društvenim mrežama, a kao i njegove kolege, imao je lajvove na društvenoj mreži TikTok.

Ipak, sada su se svi iznenadili kada se upravo na pomenutoj mreži pojavio dvojnik Stefana Karića.

Naime, reč je o nepoznatoj osobi koja sedi u automobilu ima dužu plavu kosu i neverovatno liči na Karića.

Ovaj snimak ubrzo je postao viralan, a ljudi su trljali oči u čudu.

"Isti", "Karić sa Ali Expressa", "Rođak neki sigurno", bili su samo neki od komentara.

foto: Damir Dervišagić, ATAimages

Inače, Šavija je imala dve operacije nakon incidenta sa Karićem.

- Molim sve da mi ne spominju više onu temu, na profilu, u komentarima, inboxu, privatno, da me ne pita svako 'kako si' itd.. Više se neću oglašavati po tom pitanju. Dotičnog zbog koga mi se žiivot deli na pre i posle, ne želim na profilu,ni na slici da ga vidim. Želim da zaboravim da postoji takva osoba, kao i da se to desilo. Sve oko toga ću svesti na minimum, ono što se mora-sastanke sa advokatom, pojavljivanje na sudu i šta sve već treba.. Dakle, nema nikakvih izmena, nisam odustala od optužnice, čekaju se dalji koraci i na kraju presuda, o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni, a ja sad želim da nastavim da živim normalno kao i pre ovoga, oporavim se i zaboravim. Ko pominje moj način života, ne zna kako ja živim, niti ću bilo kome više išta da objašnjavam, niti da gajim u sebi bes zbog toga. Svaki čovek ima prava na sve, dok to nikog ne ugrožava, pa tako i vi na mišljenje, a ja na život kakav želim, moj je. Predmetom se bavi moj advokat, gospodin Borivoje Borović, za koga ne sumnjam da će isterati pravdu i sve na čistac - napisala je ona jednom prilikom.

Šavija je otkrila da je na rengenskom snimku saznala još jednu povredu.

- Ja sam dobro, nemam bolove, bolje sam i psihički i fizički ,ali ipak treba vreme... Operisana sam pre nedelju dana, ugrađeno mi je nekoliko pločica, šrafova itd, da spoje prelome, a osim smrskane jagodične kosti, imaju i dva preloma kod slepoočnice, što se vidi na rengenskom snimku (svaki put saznam nešto novo jezivo), premešteno je tkivo iznad desni da nadopuni onu rupu ispod oka, oko vraćeno na mesto (eto saznala sam i da mi je oko bilo upadnuto, osim što je kapak bio spušten) i nadam se da ce sve biti kao pre i bez ponovnih komplikacija i operacija. Jako je mučno i još kad znate da nečijom krivicom, namerno prouzrokovano, prolazite kroz sve to - napisala je Nataša.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:35 STEFAN KARIĆ U ESPRESO AKCIJI ZA MINU POŠARAC