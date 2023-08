SANDRA ČAPRIĆ SE NAKON KRAĐE JAVNO OBRATILA STEFANU KARIĆU! Pevačica mu poslala poruku, pevala i izjavila LJUBAV!

Pevačica i bivša zadrugarka Sandra Čaprić uhvaćena je u krađi u butiku u Budvi. Ona je ukrala minđuše u vrednosti od 60 evra, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i rekla da će joj izlomiti sve u firmi.

Kako se navodi, incident se desio u junu, a pevačica je prijavljena policiji.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

Za Kurir se oglasila i kratko progovorila o ovoj temi:

- No coment, dobiće prijavu, ko to ke*a... dajte mi video.

Nešto kasnije je zapevala pesmu na Instagramu "Ne može nam niko ništa", a tu se nije zaustavila, već je u istoj objavi spomenula Stefana Karića, pa mu poručila da ga voli, a potom nastavila da peva.

- Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole - pevala je Sandra Stefanu.

