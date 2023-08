LOPUŽA UHVAĆENA NA DELU! Pevačica i učesnica Zadruge UKRALA minđuše pa PRETILA vlasnici butika: Maći ću te sa lica zemlje! (VIDEO)

Sandra Čaprić ukrala je minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu i pevačica je prijavljena policiji, saznaje Kurir.

U zapisniku do kojeg smo došli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

- Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Vocapa poslala poruku: "Pošaljite žiro račun i bez nervoze." Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: "Dobićete novac do 12 sati zaboravite". Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje "najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje" i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: "Ti si u problemu, kravo!" Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom "cindycokic" šalje poruke na profil butika "ninas oficial" sadržine "još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi" - navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".

Kurir je došao u posed skrinšotova prepiske između Sandre i Nine, vlasnice radnje koja je opljačkana. Takođe, i do video-snimka sa sigurnosnih kamera na kojem se jasno vidi kako Čaprićeva krade minđuše u butiku.

Vlasnica butika nije htela da nam da izjavu kada smo je zvali za komentar, a Sandra nije odgovorila na naše pozive i poruku u kojoj smo joj napisali da posedujemo dokaze o tome da je ukrala nakit u jednoj radnji u Budvi. Čaprićeva je karijeru pevačice započela u Pinkovim zvezdama, a kasnije je bila učesnica rijalitija "Zadruga".

