NATAŠA ŠAVIJA I KARIĆ ZAJEDNO U ELITI?! Pred milionima će da RASKRINKA celu porodicu, sve TAJNE će javno reći? IMA SAMO JEDAN CILJ

Osman i Kristina Karić nedavno su bili na pregovorima kako bi ušli u "Elitu", ali kako saznajemo, ipak neće ući oboje. Osman je taj koji bi trebalo da se bori deset meseci za glavnu nagradu, ali će biti gusto jer i Nataša Šavija takođe planira da uđe i da se suoči sa Stefanovim ocem sa kojim se stalno proziva po društvenim mrežama.

- Nataša čim je čula da ulazi Osman rešila je da joj je to idealna prilika da se suoči sa njim oči u oči i to pred celim svetom. Iako suđenje sa Stefanom još traje ona želi da sa njegovim ocem raščisti sve jer je on javno ismejava.

- Rekla je da hoće da uđe samo kako bi ispričala sve i postavila nekoliko pitanja Osmanu. Nataša tvrdi da će ceo svet da sazna kakva je porodica Karić i koje su njihove tajne koje će da šokiraju - kaže izvor blizak Šaviji koju čeka dug oporavak.

