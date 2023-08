JELISAVETA ORAŠANIN SREĆNA NAKON POVRATKA U SRBIJU! Glumica progovorila o Beogradu i svemu što je veže za srpsku prestonicu

Jelisaveta Orašanin nedavno se sa porodicom vratila iz Italije, gde je nekoliko godina unazad živela, u Srbiju.

Jelisaveta ne krije sreću što se vratila u svoju domovinu i što će ovde nastaviti svoj život.

- Tek sam se vratila, vrlo mi prija. Volim Srbiju i radujem se što ću imati vremena za svoje prijatelje, porodicu, posao. Veoma sam srećna - istakla je ona sa osmehom i priznala da ne razmišlja o ponovnoj selidbi, ali da ne beži od nje.

foto: Instagram

Glumica je otkrila da li joj teško pada da uskladi porodični, privatni i poslovni život, kao i kako joj to polazi za rukom.

- Osoba sam koja ima mnogo energije. Što više zadataka imam, to više energije imam, tako da meni to sve stvarno sa lakoćom ide. Naravno, imam podršku porodice i roditelja, koji i uvek uskaču kada je to potrebno.

foto: Printscreen/Instagram

Danas je jedna od najzgodnijih, ali i najuspešnijih domaćih glumica, a otkrila je šta je ono što bi osamnaestogodišnja Jelisaveta rekla Jelisaveti danas.

- Zašto si obula štikle?! Našminkana si?! Izvadila si pirsing, to su tri pitanja koje bi sigurno sebi postavila.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

00:19 Jelisaveta Orašanin u tanga kupaćem kao nindža ratnica