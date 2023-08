ANA NIKOLIĆ PATI ZA BOGOSLOVOM Poslala emotivnu poruku posle BRZINSKOG raskida: "Stavljala sam ti tačke, zareze..."

Ana Nikolić iznenadila je sve kada je na Instagramu objavila fotografiju sa svojim novim dečkom, a ubrzo nakon toga je obavestila pratioce da su raskinuli.

Razlog za to je što njen partner, inače bogoslov, kako je navela, nije bio veran i lojalan, za razliku od nje.

Da pati i da joj nije lako, pokazuju i njene dalje objave na društvenim mrežama. Između ostalog, Ana je podelila deo iz "Ljubavne pesme" Mirjane Bobić Mojsilović u kojem se pronašla.

- I, pošto se moji smrznuti prsti nikada nisu grejali u tvom džepu, u dugim šetnjama na keju; I, pošto ti moje šale nisu bile smešne, dok im se svi drugi smeju. Stavljala sam ti tačke, zareze i apostrofe! Kao što vidiš. Ja ništa ne krijem. I nemam, stvarno nemam za čim da žalim: Jer, ja sam hodočasnik, i ljubav je moj Jerusalim - deo je pesme u kojem se Ana pronašla.

Podsetimo, sinoć se u kasnim satima Ana obratila svom bivšem partneru. - Oprostite mi moju ružnu prošlost. Svi grešimo... Ali ja nemam konkurenciju. Ja sam se zaljubila u fana. To sam ja. Fana koji fantastično laže... Zloupotrebljava moju prostodušnost... i iskrenost kao stil života. Naravoučenije... Nemam. Evo opet idem u prvi razred. Emotivna budala koja veruje u ljude, ljubav, čast... Imam naravoučenije u stvari - devojke, ne budite kao ja! - napisala je prvo Ana.

Potom je, uz drugu fotografiju sa istim muškarcem, koju je potom i izbrisala napisala:

- Šta reći...? Ĉekam da naprave tabletu za "selektivno gubljenje pamćenja"... Vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka amin! A gospodin sa slike je završio "bogosloviju"... Tako kaže... Ali svašta je on pričao... Ja se osećam potpuno ispravnom, jer sam bila verna i lojalna nekome ko to nije bio. Naravno da se osećam izdano... povređeno... glupo... jadno i bedno... samo zato što verujem.... Zato što ja kažem baš ono što mislim... I to i uradim bez izuzetka. Danas je to "neverovatno"... da ne idem dalje u bizarnost pojedinaca koji su me svrstali u grupu "narko-konzumenata" jer ne mogu da shvate da neko uvek i bez izuzetka kaže šta misli. Taj neko sam ja. Knez Miškin - Ana Nikolić Đurić.

