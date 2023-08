ANA NIKOLIĆ POKAZALA NOVOG DEČKA BOGOSLOVA PA PAO BRZINSKI RASKID: Nije bio veran! Osećam se izdano, glupo, jadno i bedno...

Pevačica Ana Nikolić na svom Instagram profilu pokazala je novog dečka, ali i odmah obavestila narod da su njih dvoje raskinuli, zbog toga što njen partner, kako je navela, nije bio veran i lojalan za razliku od nje.

Naime, vidno razočarana, Ana Nikolić obratila se pratiocima na Instagramu, te ih posavetovala da ne budu kao ona, "što na um to na drum", te napisala da ju je njen izabranik, koji joj se predstavio kao bogoslov, povredio.

Pevačica je u svom elaboratu sebe uporedila sa junakom Fjodora Dostojevskog iz romana "Idiot", knezom Miškinim (samim "Idiotom", junakom, koji je jedno govorio, mislio i radio, za razliku od svih ostalih i zbog toga između ostalog, bio drugačiji).

- Šta reći...? Čekam da naprave tabletu za "selektivno gubljenje pamćenja"... Vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka amin. A gospodin sa slike je završio "bogosloviju". Tako kaže. Ali svašta je on pričao. Ja se osećam potpuno ispravnom, jer sam bila verna i lojalna nekome ko to nije bio. Naravno da se osećam izdano, povređeno, glupo, jadno i bedno samo zato što verujem. Zato sto ja kažem baš ono što mislim i to i uradim bez izuzetka. Danas je to "neverovatno" da ne idem dalje u bizarnost pojedinaca koji su me svrstali u grupu "narko-konzumenata", jer ne mogu da shvate da neko uvek i bez izuzetka kaže šta misli. Taj neko sam ja. Knez Miškin-Ana Nikolić Đurić - napisala je ona.

Podestimo, Ana Nikolić prethodno se oglasila na Instagramu i napisala da se zaljubila u fana.

- Oprostite mi moju ružnu prošlost. Svi grešimo... Ali ja nemam konkurenciju. Ja sam se zaljubila u fana. To sam ja. Fana koji fantastično laže...Zloupotrebljava moju prostodušnost ....i iskrenost kao stil života. Naravoučenije... Nemam. Evo opet idem u prvi razred. Emotivna budala koja veruje u ljude, ljubav,čast... Imam naravoučenije u stvari "Devojke ne budite kao ja" - napisala je Ana na Instagramu.

kurir.rs/blic

Bonus video:

02:08 ANA NIKOLIĆ PALA NIZ STEPENICE! Pevačica doživela peh kad je izlazila iz stana, pa zakasnila na važan događaj!