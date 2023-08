SNEŽANA ĐURIŠIĆ OVU STVAR NE PODNOSI! Pevačica otkrila: Saša Popović priredio inovacije u novoj sezoni ZG, OKO OVOGA SE POTRUDIO

Istaknuta estradno-muzička folk umetnica Snežana Đurišić svojim koncertom je ulepšala veče roštiljijade u Leskovcu.

Jedanaest godina je prošlo od njenog poslednjeg nastupa na ovom mestu, a 33. roštiljada je protekla kao da je jubilarna.

foto: Petar Aleksić

Uoči izlaska na binu, za kamere Kurira je otkrila šta ima novo kod nje:

- Kao što uzdahnuh, malo je vrućina doprinela da smo svi umorniji nego uobičajeno. Izdržasmo nekako, nadam se da je kraj ovim vrućinama, zaista ih ne podnosim. Generalno je radno uz malo odmora, mada pravi odmor je meni krajem septembra.

Đurišić važi za strogu, ali pravednu članicu žirija u popularnoj muzičkoj emisiji. Iza nas je uveliko poslednja sezona, dok nova iščekuje nove talente.

Pevačica je otkrila da li je imala prilike da posluša neke nove kandidate:

- Ne radimo mi to, već Saša. On odlučuje i određuje ko će stati ispred nas. Ove godine se baš potrudio, mislim da ima dosta dobrih kandidata i inovacija u samoj emisiji, ali to ćemo tek videti.

