OVU ŽENU DARKO NEIZMERNO VOLI, ALI MU ONA NEĆE DOĆI NA SVADBU! Njena bol ne prolazi: Mora da me shvati, to ne može da zaceli

Darko Lazić i njegova supruga Katarina danas će se venčati u crkvi u Brestaču, nakon čega će proslaviti sa 520 zvanica u jednoj sali u Pećincima.

Mladenci su se potrudili da okupe sebi bliske ljude, na spisku je čak i Lazićeva bivša supruga Ana Sević sa mužem Danielom, dok bivša verenica Marina gagić nije pozvana.

Da li je se Ana pojaviti još uvek nije poznato, ali na svadbi ipak neće bit jedne žene koju Lazić neizmerno voli. Slavlje će propustiti njegova baka uz koju je odrastao, ali joj on na tome nije zamerio.

Ona je i dalj eu žalosti za sinom Milanom, Darkovim ocem, koji je preminuo 13. decembra 2020. godine nakon operacije smanjenja želuca.

- Rekla sam Darku da mora da me shvati zašto ne mogu biti prisutna, ja sam i dalje u žalosti za sinom i to ne može da prođe niti da zaceli. On je moj unuk i shvata sve, nema ljutnje, nek je on meni srećan. Darko je dobra duša i svi smo mnogo srećni zbog njega - rekla je Lazićeva baka.

