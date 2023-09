"TO KLUPKO KOJE ĆE DA TRAJE DO KRAJA ŽIVOTA" Marinković o odnosu sa Miljanom Kulić: Plaše se prevelikog vezivanja Željka za mene

Ivan Marinković je proteklih 10 meseci proveo u rijalitiju, ali se i dalje pominje njegov odnos sa Miljanom Kulić.

Iako su neki potezi Marinkovića bili kontroverzni, on je ipak imao smelost da iskaže svoje stavove, pa je tako izgradio simpatije kod publike.

Iako ga neki vole, a neki ne, ipak sve zanima kako će se njegovo ime promicati, s obzirom na to da je negirao svoj ponovni ulazak u rijaliti, doduše rekao je da smatra da će nastaviti da radi nešto vezano za taj tip televizijskog programa.

Voditelj Ivan Gajić je ugostio Ivana Marinkovića, bivšeg učesnika rijaliti programa, a on je otkrio kakav odnos ima sa pomenutom Miljanom Kulić.

- Nismo ni u kakvim odnosima, to je jednostavno prekinuto. Teško je iz ove pozicije da samog sebe hvalim i velim kako nisam kriv, ali smatram da sam apsolutno sve dao, ali druga strana je pokaza neku nepristupačnost. Moj zaključak je da mislim da se oni plaše prevelikog vezivanja Željka za mene jer su to ljudi koji žele to dete samo za sebe. Neću se više raspravljati sa njima, a i neće biti prilike jer će oni ponovo biti deo rijalitija, a ja neću - rekao je Marinković, pa dodao:

- Tako da, ne znam, to je klupko koje se odmotava godinama i tako će biti celog života.

