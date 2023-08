IVAN MARINKOVIĆ SE JAVNO RUGA GOSTIMA HOTELA KOJI LETUJU SA NJIM! Snimio ljude, pa ih omalovažavao "Kit od 200 kilograma"

Ivan Marinković i njegova izabranica Jelena otišli su u Egipat, ali umesto da bivši zadrugar uživa u čarima ove prelepe destinacije, on je odlučio da se ruga ostalim gosima koji se nalaze u istom hotelu kao i on.

Ivan je ležao na ležaljci, pa je odlučio da vidi kako je to kad si sa one druge strane kamere, s obzirom na to da je do sada uvek zarađivao ispred njih, te je snimao jednu srećnu porodicu koja je uživala u bazenu.

- E ovo je najsrećnija porodica koju ste videli. Oni su iz Poljske, neko malo selo je u pitanju - započeo je on, pa krenuo da opisuje:

- Ovaj ovde je "prizetko". Stven Making, ja ga tako zovem. Utripovao da je neki opasan frajer. Ova devojka u sredini je nasukani kit od 20 godina i jedno 200 kilograma, levo je njena majka, a ovaj što pluta kao balvan je debeli otac, vidite mu glavu, pravi paradajz turista, kupa se u majici. Divna porodica, u 6 ujutru zauzmu sve ležaljke da im ništa ne promakne. Paradajz turizam nije umro.

Malo je reći da su ovaj njegov potez svi osudili, a ipak neki smatraju da je Ivan samo želeo da privuče pažnju na ovakav način.

"On priča o porodici, a pojma nema šta je to", "Kako te nije sramota, dno dna", "Zaradio si pare tako što iskoristio malo dete za rijaliti, a sada pričaš o paradajz turistima", "Ti ladno znaš o čemu oni pričaju i kako se kreću, jezivo", "On je na odmoru i prati šta drugi rade, au", samo su neki od oštrih komentara, a bilo je i onih koji tvrde da je ovo njegov prepoznatljiv smisao za humor.

