EVO ŠTA SE DEŠAVA SA IVANOM MARINKOVIĆEM NAKON SVIH SKANDALA! Odlučio se na ovaj POTEZ, nije sam, tu je i ONA

Rijaliti učesnik i bivši zadrugar, Ivan Marinković, nakon svega što mu se desilo u prethodnih godinu dana je krenuo na godišnji odmor.

Posle Zadruge 6 i gostovanja u emsiji Narod pita, Ivan je napokon krenuo na zaslužen odmor i to sa svojom lepšom polovinom. On je danas objavio slike na jednoj društevnoj mreži i na taj način svima stavio do znanja da je otišao na letovanje, a slika na kojoj su koferi umotani u foliju je mnoge nasmejala.

- Pakovanje kofera, cena sitnica 3000RSD - napisao je Ivan na slici koju je objavio.

1 / 2 Foto: Printscreen/instagram/ivanmarinkovic

Na sledećoj su on i Jelena u avionu, a gde su se uputili ostaje nam da saznamo.

Kurir

