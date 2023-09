TRUDNA SANDRA ČAPRIĆ! Priznala i da li joj je dete napravio OŽENJENI, iznela je kompletnu ISTINU

Učesnica rijalitija "Zadruga" i pevačica Sandra Čaprić u drugom je stanju.

Sandra je postala poznata javnosti kroz učešće u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", nakon čega je ušla u rijaliti.

U pomenutom šou programu spajali su je sa Filipom Carem, ali i Marko Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen

Inače, šuška se da Sandra reka dete sa oženjen muškarcem, što ona za medije oštro demantuje, te navodi da je njen muškarac nepoznat javnosti i da ima svoj biznis.

- Daleko bilo da je oženjeni, to nije istina. U drugom stanju jesam. Nema veze da je oženjeni muškarac, veze sa tim nema. Nije poznat javnosti, on je u svom biznisu, bio je sa mnom godinu dana, dok sam bila povređena, dolazi mi i kući, zna mi roditelje, veze sa vezom nema. Sve je u najboljem redu. Treći sam mesec trudnoće u Ivanjici sam. To nije istina za oženjenog, nemoj da mi blate ime i porodicu. U vezi sam i u blagoslovenom sam stanju - rekla je Sandra Čaprić.

foto: Printscreen/Instagram

