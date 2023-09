PLANUO NIVO 200 ZA KONCERT DRAGANE MIRKOVIĆ U ARENI: Promotivne cene do 21. septembra u deset sati

Pola kapaciteta Štark arene otišlo je u prvih nekoliko sati od puštanja ulaznica, a samo 48 sati bilo je dovoljno da kompletan nivo 200 za koncert Dragane Mirković bude rasprodan.

Regionalna muzička zvezda na ovaj način postavila je nove rekorde kada su pevačice na ovim prostorima u pitanju, a svi oni koji žele da dođu do svojih mesta po promotivnim cenama moći će da to učine do sutra, 21. septembra u 10 sati, kada je predviđen kraj pretprodaje i početak regularne prodaje.

foto: Miomir Milić

Spektaklom u najvećoj dvorani na Balkanu, Dragana će otpočeti svoju veliku turneju povodom četiri decenije karijere pod nazivom „Do poslednjeg daha“. Na prethodnom druženju sa publikom pre gotovo deset godina folk zvezda postavila je nove standarde i oborila rekorde u poseti, a kako trenutno stvari stoje, sve ovo će na turneji koju priprema biti nadmašeno.

Ulaznice za koncert Dragane Mirković, koji je u organizaciji Skymusic-a, dostupne su putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Štark Arene i Doma Omladine i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Promo