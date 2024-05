UDALA SE ZA SRBINA, PA GA OSTAVILA POSLE OSAM SATI: Pretila da skine s trona Naomi Kembel, muž je zatekao NA GOMILI s Bredom Pitom

Srbin, teniski instruktor Svetozar Tole Marinković je definitivno rekorder kada je u pitanju vreme provedeno u braku od trenutka venčanja do razvoda. On se od glumice i modela Robin Givens rastao istog dana kada su se venčali. Svetozar i Robin su se upoznali tako što ju je on podučavao tenis i odlučili su da se venčaju 1997. godine.

Manekenka i glumica Robin Givens (59) važila je za jednu od najlepših žena 80-ih godina prošlog veka. O njenoj popularnosti svedoči i činjenica da je umalo ukrala slavu i čuvenoj Naomi Kembel.

Krasila je mnogobrojne naslovnice najpoznatijih časopisa, a modni dizajneri utrkivali su se ko će je pre angažovati. Debitovala je i na velikom platnu i to u popularnoj seriji "The Cosby Show", nakon čega je usledila i uloga u sitkomu "Head of the Class", a potom je ređala uloge za ulogom.

Međutim, iako su joj predviđali blistavu karijeru i mesto na A-listi, skandali koji su obeležili njen život zauvek su uprljali njeno ime i upropastili karijeru.

Ljubav sa Srbinom

Za Givens je veoma brzo počeo da se vezuje nimalo laskavi nadimak "parti devojke", a potom i "žderačice muškaraca", s obzirom na to da je momke ređala kao na traci, a njen buran ljubavni život često je bio tema svih tabloida.

Venčanje je bilo upriličeno na plaži jednog hotela u blizini San Dijega i njemu je prisustvovao čak i sin Robin Givens, koji je tada imao dve godine. Tole i Robin su se rastali istog dana posle tačno osam sati.

Robin je postala poznata po tome što se 1988. udala za Majka Tajsona, koju je kasnije čuveni bokserski šampion navodno zatekao u ljubavnom zanosu sa Bredom Pitom, pa je usledio razvod.

Svetozar i Robin su izlazili godinu dana pre samog venčanja, a ta veza je teniskog instruktora uspela da proslavi. Nakon rastanka sa manekenkom, on se povukao iz javnosti, a o njegovom životu se ne zna mnogo.

Njihova veza je od samog starta bila na klimavim nogama. Kako je manekenka kasnije pričala, bokser je često bio nasilan prema njoj, čak i pre nego što su se venčali, dok je Tajson nakon razvoda izjavio da je "ozbiljno istraumiran tim odnosom".

Njegovo bogatstvo procenjivalo se tada na vrtoglavih 50 miliona dolara, a sa Givens nije potpisao predbračni ugovor. Ona je još tokom braka u jednom trenutku kupila sebi vilu od 4,3 miliona dolara u bogatom predgrađu Bernardsvil u Nju Džersiju i to novcem sa njegovog računa.

Givens je nakon svega u emisiji kod Barbare Volters izjavila da je život sa Tajsonom bilo "mučenje, čisti pakao, gori od svega što je mogla da zamisli", a potom nastavila da opisuje njegovu nestabilnu narav.

Manekenku i glumicu povezivali su i sa Majklom Džordanom, sa kojim je imala aferu malo nakon razvoda od Tajsona, potom sa Edijem Marfijem početkom devedesetih. Na listi su se našli i glumac Dejmon Vajans, Hauard Stern, model Markus Šenkenberg, kao i glumac Hosea Čančez i mnogi drugi, prenosi Informer.

