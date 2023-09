VELIKA RADOST U DOMU RADANOVIĆA: Damjan ih učinio ponosnim roditeljima, a samo što je napunio 7 meseci! (FOTO)

Sloba Radanović kad god ima slobodnog vremena, on ga provodi sa naslednikom Damjanom i suprugom Jelenom. Radanovići važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a svoje pratioce redovno obraduju porodičnim trenucima.

foto: ATA Images

Jelena neretko objavljuje video snimke i fotografije dece, ali i supruga koji obožava da provodi vreme sa njima.

Pevač je pre nekoliko dana ponosno objavio da im je sinčić napunio sedam meseci, a sada već pokušava da hoda.

foto: Printskrin/Instagram

Jelena je sada objavila malog Damjana u dubku, koji pravi svoje prve velike korake u životu. Više puta su govorili da je napredna beba, što se po slikama može i zaključiti.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Jelena je nedavno govorila o borbi sa autizmom i ispričala svoje iskustvo sa sinom kojeg ima iz prvog braka.

- Moj sin puni devet godina u decembru, borimo se šest i po godina, naš život izgleda normalno. Posumnjala sam oko drugog rođendana na bolest, primetila sam da se čudno ponaša. Radio je neke stvari koje moj prvi sin nije radio. On je imao mlataranje rukicama, izgubio je kontakt očima, nije reagovao na ime, komande. Jeo je zemlju, lizao stakla, vrištao, nije spavao. Sećam se kad me je vrištajući izveo za ruku napolje po kiši da šetamo plažom, nije bilo šanse da promenimo pravac dok on to ne odluči. Našla sam kliniku za rano otkrivanje autizma, ja sam njima objašnjavala da dete nije u redu, oni su mene ubeđivali da jeste. Otišla sam za Srbiju i Danijela Helc mi je pomogla. Svakog radnog dana je imao terapiju ABA. Do perioda kada sam upoznala Slobu sa mnom nije moglo da se razgovara ni o čemu drugom osim o autizmu. Radila sam sve što sam mislila da ne može da škodi, izbacili meso, neke namirnice, išli na transplantaciju matičnih ćelija. Utvrdili smo da ima dosta teških metala u sebi, radili smo na čišćenju od metala i menjanju ishrane.

