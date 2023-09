"KOD NAS VLADA AMATERSKO SNIMANJE ALBUMA KOJI TRAJU KAO JOGURT" JK udarila na domaću estradu, pa otkrila tajne ALFE I OMEGE!

Jelena Karleuša nedavno je nakon 11 godina pauze izbacila dva albuma "Alfa" i "Omega", a potom i koncertom na Beogradu na vodi napravila promociju istih.

foto: Printscreen/Prva TV

Pravi medijski rat je nastao kada je Karleuša objavila grafikon na kome stoji da je njen koncert bio gledaniji od emisije Zvezde Granda, što su čelnici muzičkog takmičenja demantovali i tvrdili suprotno sa sve novim merama gledanosti.

foto: Damir Dervišagić

Na Prvoj televiziji u jutarnjem programu gostovala je Jelena Karleuša i progovorila o svim spekulacijama, šuškanjima i dilemama.

foto: Printscreen

Na samom početku je otkrila koliko je radila svih ovih godina da bi sve izgledalo onako kako je želela, a takođe je progovorila i o tremi.

- U ovom poslu, na Balkanu jako je teško takmičiti se sam sa sobom. Ali, kada dostigneš takav nivo, i prevazići samog sebe, ona je jako teško motivaciju. Moji neki uzori su iz svetske produkcije i želja da svet dovedemo kod nas. Ovo kako je sve izgledalo na Beogradu na vodi bi u svetu bi koštalo nekoliko desetina hiljada evra. Njihovi budžeti su potpuno drugačiji od naš. Jako sam ponosna na ceo svoj tim, na menadžera Zorana Birtaševića, na preko 260 ljudi koji su radili na ovom projektu. Hvala ljudima koji su pravili binu, koji su radili svetla, hvala igračima, šminkerima, frizerima, svima! Za ovo ne možeš da se spremaš nekoliko meseci ili godina, već ceo život. Ovako nešto ne može da se radi, za to moraš da se rodiš. Ja sam neko ko nije izdavao ništa 11 godina, a sve vreme sam radila na oba albuma. Da se ne lažemo, da bi neko bio zvezda koja traje, mora da bude multitalentovan, da ima stav i ličnost. Ovo je samo početak, kao kruna svega biće Ušće sledeće godine. Prvi put u istoriji desila se ovakva promocija koju su prenosile 4 nacionalne televizije u regionu - govorila je Jelena i nastavila:

foto: Printscreen/Prva TV

- Na bini nemam tremu iskrena da budem. Ja sam lavica koja od sebe uvek daje trista posto i imam želju samo da pokidam. Ako želite da trajete i budete uspešni, onda uvek dajete 300 posto, jer već 299 nije dovoljno. Jedini stres je bilo možda to presvlačenje ispod bine i to sve u roku od nekoliko sekundi. Devetoro ljudi koji u tom trennutku radi na meni, jedan mi popravlja šminku, drugi menja periku, treći donosi garderobu, ali sve je na kraju ispalo sjajno. To su neke male tajne velikih majstora - dodala je Jelena.

foto: Printscreen

O kopiranju njenih stajlinga svetskih zvezda, Karleuša je takođe imala šta da kaže.

- Svi stilisti velikih zvezda mene prate, dopisujem se sa njima, u kontaktu smo. Verovatno su inspirisani sa mnom i onda to bude posledica. Ja sam neko ko u tom smislu ne prati svet, već imam neki svoj stil koji se njima očigledno dopada. Video spot pesme "Karli bič" je najskuplji projekat koji je papreno koštao, ali morali smo tako nešto da uradimo. Imamo i strance u ekipi koja je radila sa nama. Oni su na neki način bili moji fanovi i kada sam ih kontaktirala izrazili su želju da rade sa mnom - rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Prva TV

Jelena je dala sud i o domažoj estradi i muzici koja se sluša poslednjih nekoliko godina.

- Kod nas vlada to amatersko snimanje albuma i to traje kao jogurt. Ja iz tog razloga trajem godinama. Moji albumi imaju ozbiljan koncept, imamo dve ličnosti koje se podudaraju, dva potpuno druga pravca, a sve je jedna celina koju čini Jelena Karleuša. Svi žanrovi na jednom mestu. Nema preparačkih jefitnih priča, a dok nismo ovo uradili bilo je svakog treša, tako da smo morali malo da raščistimo - rekla je Karleuša.

