TOMA JE PORED NOVICE IMAO JOŠ 2 BRATA! Aleksandar i Ivan su živeli skromno, jednom od njih život je obeležila TRAGEDIJA

Legendarni pevač Toma Zdravković pored brata Novice Zdravkovića, koji je krenuo njegovim muzičkim putem, imao je još dva brata Aleksandra i Ivana.

U javnosti njihova imen nisu pominjana, sve do 2021. godine kada je preminuo Ivan. Tada se saznalo da je on živeo u Pančevu i da je bio službenik jugoslovenske carine.

foto: Kurir televizija

Ivan nikada nije bio deo javne scene, kao ni Aleksandar, koji je živeo u Negotinu. On je bio najstariji od braće Zdravković, radio je u jednoj fabrici i bio je talentovan za muziku, ali je nije odobrao za životni poziv kao njegova braća Toma i Novica.

Ivan Zdravković živeo je u Pančevu foto: Privatna Arhiva

– Aca je najstariji brat, on je bio dobar prijatelj, voleo je sve ljude, kao i Toma, samo što je velika razlika bila između njih dvojice u ponašanju. Dok je Toma nosio neku tugu u sebi, Aca je bio nasmejan i uvek spreman za priču. Nikada niko nije uspeo da ga vidi u lošem izdanju, svi su oni voleli kafanski život, pa smo znali tako da za jednu noć obiđemo sve kafane u Negotinu, a onda odemo na autobusku stanicu, jer je tamo kafana radila celu noć. Aca se potom oženio, dobio ćerku i sina, pa je vremenom dobijao sve više i više problema. Sin mu je bio izuzetno problematičan, imao je razne muljatorske poslove, pa je završio i u popravnom domu, a posle i u zatvoru u Valjevu. Nemojte me držati za reč, ali koliko se sećam, njegov sin je imao baš ozbiljnih problema sa zakonom, ali Aca nikada nije hteo da priča o tome, nije voleo da ga ljudi pamte kao namćora, uvek je to čuvao u sebi. Kasnije se i razboleo, pa je i umro, dotuklo ga je to sa sinom kada je poginuo – rekao je tada za medije, a preneo Pink, Dragoslav, koji je poznavao braću Zdravković.

foto: Ana Paunković, Printscreen

On je tada ispričao da je Tomin bratanac nastradao u saobraćajnoj nesreći.

– Sin mu je poginuo sa još jednim drugom u kolima, vozili su se i sleteli su sa jednog mosta, na licu mesti su ostali mrtvi. Mislim, bio je problematičan momčić, znate, pravio je probleme, niko mu nije mogao ništa, to je Acu sve dotuklo – dodao je ovaj čovek.

Aca Zdravković bio je izuzetno vezan za brata Tomu, voleli su da se druže i pevaju zajedno u kafani.

foto: Printscreen

I Ivan je bio blizak sa Tomom. Jedno vreme su živeli zajedno u Beogradu, a legendarni pevač ga je zaposlio na carini. Izvori su svojevremeno naveli da je Ivan zahvaljujući svom bratu dobio i stan.

Pred smrt je teško živeo, a preminuo je u 90. godini i to 30. septembra, na isti datum kada je ovaj svet napustio njegov legendarni brat, samo tri decenije ranije.

Kurir

Bonus video:

05:17 UMEO JE DA UVREDI, PA POSLE DA PLAČE! Ove detalje o Tomi Zdravkoviću niste znali! (KURIR TELEVIZIJA)