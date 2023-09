"NE SKUPLJAM POENE NA SRCEPARAJUĆE PRIČE" Nući progovorio o prvom poljupcu, a njegova izjava o majci izazvala je OVACIJE u studiju

Popularni reper Igor Panić, poznatiji kao Nući, sinoć je gostovao u emisiji "Amidži šou" kod voditelja Ognjena Amidžića. U jednom delu emisije gosti i gledaoci su imali priliku da pogledaju Nućijeve slike iz detinjstva, gde je pokazao pojedine članove porodice, trenutke koji su mu obeležili odrastanja, ali i prvi poljubac.

foto: Ana Denda

Reper je otkrio da je svoj prvi poljubac imao sa samo tri godine, a da je njegova pokojna baka taj trenutak uslikala i da će tu uspomenu imati do kraja života.

- Ovo je stvarno prvi poljubac, to je pokojna baka slikala. Ovo je kod nje u stanu, u Smederevu 99 godine. Ova devojka se zove Ana. Za nju sam baš bio zagrižen, kad god sam dolio kod babe pitao sam: "Gde je Ana?", jednom kad sam došao nije bila tu i nisam hteo da ručak jer sam bio ljut - govorio je Nući, a onda je progovorio o detaljima privatnog života, koje inače vešto krije.

foto: ATA images

Jedne od fotografije bile su sa njegovom mamom, a poznato je da Nući ne govori o privatnom životu, pa je i sad bio prilično suzdržan kad je govorio o tome.

foto: PrintScreen/TV Pink

- Dobro, ona mi je čak i pomagala oko druge pesme kou sam pisao, nisam snimao. Ona je uvek bila moja podrška. Ne volim da komercijalizujem te odnose i da skupljam poene na neke srceparajuće priče. Ja sam Igor, to je moja mama i ja je volim najviše na svetu. To je to i to će ostati tako dok sam živ - poručio je popularni reper, nakon čega je dobio veliki aplauz od publike u studiju.

Kurir.rs/Pink.rs/Republika

Bonus video:

48:18 Nucci: Breskvica je najbolja! | NETKULTURNO | S01EP55