"OBEZBEDILA SAM USLOVE DA DETE VOZI" Ćerka Đoleta Đoganija dala ćerki (10) da vozi kola ULICOM, sad se PERE: Nije to strašno...

Silvija Đogani, ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, šokirala je javnost kada je na Instagramu podelila video snimak kako njena desetogodišnja ćerka vozi automobil.

Naime, Silvija je "učila" dete da vozi automobil u Surčinu, gde je dete samo sedelo za volanom, dok je ona bila na mestu suvozača i napisala: "Prva vožnja", čime je ugrozila svoje dete, što je nedopustivo.

Ovaj snimak podigao je veliku prašinu na mrežama, a Silvija se nakon toga oglasila. Đoganijeva se u svojoj izjavi "prala" od odgovornosti što je detetu dala da vozi automobil, te je navela da se sve odigravalo na placu. Ipak, na snimku se jasno vidi da je ulica u pitanju.

- Moja ćerka nije vozila po ulici. U pitanju je naš plac u Surčinu, koji gleda na ulicu, pa je samim tim delovalo kao da ona vozi po ulici. Nisam luda da ugrožavam svoje dete i druge ljude. Ona je izrazila želju da vozi automobil, a ja kao majka ne dopuštam da ima strahove. Smatram da to nije ništa strašno što smo joj dali da vozi. Sve vreme sam ja bila uz nju, tačnije pored nje. Pre toga smo ceo dan probale da dajemo gas, kočimo... Celu situaciju sam snimila, jer sam smatrala da je to jedna sposobnost koju moja ćerka ima i da je to lepo – pravda se Silvija”, a na pitanje da li je mogla da ugrozi sebe i dete, ona odgovara.

- Obezbedila sam sve uslove da ne krene po zlu. Ne postoji plašljivija majka nego što sam ja. Ne dam joj ništa, ne ide sama ni do prodavnice. Brinem se o njoj savršeno. Ponavljam, ceo dan smo vežbale i znala sam da će dobro voziti. Drugih automobila nije bilo na tom placu.

