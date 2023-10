MALA DŽEHVA POKUŠALA DA ZAVEDE PLESOM, A ONDA DOŽIVELA PEH: Podigla nogu i šokirala se "Nešto mi puklo"

Teodora Džehverović, neretko je u žiži javnosti zbog provokativnih fotografija, koje se svakodnevno komentarišu, a njoj to, očigledno, prija, pa nastavlja da šokira.

foto: Printskrin/Instagram

U nekoliko navrata se i njena majka Gordana Džehverović oglašavala tim povodom i otkrila da joj često ne prija ćerkino ponašanje.

- Scena je scena, to je šoubiznis, na to sam navikla. Ima ona strahopoštovanje prema meni, sasluša me kad god joj održim predavanje - kaže Goca.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica ne mari za komentare i na Instagramu često postavlja video klipove i fotografije koji znaju da budu na ivici erotike.

foto: Printskrin/Instagram

Ovoga puta, Teodora je tverkovala i skakala snimajući se, a kada je podigla nogu, desilo se ono što nije očekivala.

foto: Printskrin/Instagram

Kada je podigla nogu, brzo ju je i spustila i šokirala se jer joj je kako kaže "nešto puklo". Bez sujete i šminke podelila je ovaj video na svom storiju.

Kurir.rs

Bonus video:

00:06 Teodora Džehverovic uvija kukoivima